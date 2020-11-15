Mancini explica estreia de Jonathan Cafú: 'Fez questão de estar junto'

Com desfalques de última hora, o Corinthians contou com uma estreia no ataque na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, na Neo Química Arena. O atacante Jonathan Cafú estreou com a camisa do Timão mesmo não estando na sua melhor forma física, o jogador pediu ao técnico Vagner Mancini para ser relacionado, conforme contou o comandante em entrevista coletiva.

- Eu tive uma conversa com Cafú na quarta-feira e falei para ele e o Jemerson que iriamos esperar os dois, porque não ambos não jogam há bastante tempo. Quando tivemos essa perda, o próprio Cafú chegou para mim e disse: 'estou vendo a sua dificuldade'. E acabamos aceleramos o processo dele, que não está no ponto de estrear. Mas é um atleta que fez questão de estar junto porque viu a necessidade - revelou o comandante.