Mancini explica estreia de Jonathan Cafú: 'Fez questão de estar junto'

Com desfalques de última hora, o Corinthians contou com uma estreia no ataque na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, na Neo Química Arena. O atacante Jonathan Cafú estreou com a camisa do Timão mesmo não estando na sua melhor forma física, o jogador pediu ao técnico Vagner Mancini para ser relacionado, conforme contou o comandante em entrevista coletiva.
- Eu tive uma conversa com Cafú na quarta-feira e falei para ele e o Jemerson que iriamos esperar os dois, porque não ambos não jogam há bastante tempo. Quando tivemos essa perda, o próprio Cafú chegou para mim e disse: 'estou vendo a sua dificuldade'. E acabamos aceleramos o processo dele, que não está no ponto de estrear. Mas é um atleta que fez questão de estar junto porque viu a necessidade - revelou o comandante.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOSCafú entrou aos 31 minutos do segundo tempo na vaga de Matheus Davó e teve atuação apagada. Vale lembrar que Cafú foi contratado pelo Timão durante a última semana. O atacante não entrava em campo desde setembro e, por isso, esperava-se que ele passasse por um processo de readaptação física para estrear.