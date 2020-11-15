Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mancini explica estreia de Jonathan Cafú: 'Fez questão de estar junto'

Atacante corintiano chegou na última semana para ajudar no setor ofensivo e pediu para ser relacionado contra o Atlético-MG, mesmo não estando na condição física ideal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 15:35

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 15:35

Com desfalques de última hora, o Corinthians contou com uma estreia no ataque na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, na Neo Química Arena. O atacante Jonathan Cafú estreou com a camisa do Timão mesmo não estando na sua melhor forma física, o jogador pediu ao técnico Vagner Mancini para ser relacionado, conforme contou o comandante em entrevista coletiva.
- Eu tive uma conversa com Cafú na quarta-feira e falei para ele e o Jemerson que iriamos esperar os dois, porque não ambos não jogam há bastante tempo. Quando tivemos essa perda, o próprio Cafú chegou para mim e disse: 'estou vendo a sua dificuldade'. E acabamos aceleramos o processo dele, que não está no ponto de estrear. Mas é um atleta que fez questão de estar junto porque viu a necessidade - revelou o comandante.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOSCafú entrou aos 31 minutos do segundo tempo na vaga de Matheus Davó e teve atuação apagada. Vale lembrar que Cafú foi contratado pelo Timão durante a última semana. O atacante não entrava em campo desde setembro e, por isso, esperava-se que ele passasse por um processo de readaptação física para estrear.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário
Imagem de destaque
Feira da Fé abre espaço para empreendedoras durante a Festa da Penha
Imagem de destaque
Exército prende major do ES condenado por trama golpista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados