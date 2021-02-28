Mancini explica como pretende administrar a entrada de jovens no Corinthians: 'Sem peso excessivo'

Se o resultado não foi bom ao empatar em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, o Corinthians saiu de campo com boas notícias por conta da estreia de dois jovens da base do clube que foram promovidos recentemente: Rodrigo Varanda e Cauê, que foram muito elogiados por Vagner Mancini. O treinador, porém, pretende não pesar a mão na pressão com os garotos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida no Nabi Abi Chedid, o comandante corintiano explicou que vai administrar com cautela a inclusão desses jovens e que vai criar um ambiente e um esquema favorável para que eles não sejam "queimados" neste momento de reestruturação do elenco e de clube.

- Estamos atentos a isso também, o fato de você mesclar uma equipe com jovens, não quer dizer que você vai perder a mão, ou vai jogar um peso excessivo em cima desses atletas, é necessário que tenha uma mescla de experiência, de organização de equipe, com aqueles jovens que vão chegar, porque eles tem que se sentir bem em campo - avaliou o técnico.Mancini, neste primeiro jogo da temporada, viu com bons olhos as atuações de Rodrigo Varanda, que entrou como titular, e de Cauê, que foi uma opção para o segundo tempo. Ambos fizeram suas estreias como profissionais do Timão e deram novas perspectivas para o comandante, como um substituto para Jô, por exemplo. No entanto, ele também atentou para a diferença de adaptação.

- Eu vi hoje o Rodrigo muito bem, o Cauê muito bem na partida, isso abre uma perspectiva muito interessante, para que a gente possa atuar em determinado momento com um homem mais de área, no dia que nós não tivermos o Jô, então o Cauê mostrou que ele pode ser muito útil e eu fico muito feliz, porque abre uma possibilidade muito grande de a gente alterar a equipe e fazer com que ela jogue de forma diferente nas próximas partidas, então resumindo agora, acho que todo esse cuidado é carinho, mas todo esse cuidado tem que ser entendido como jovens que precisam entrara no esquema do profissional, isso demora um pouco para alguns, mas outros absorvem mais rápido.