Mancini espera que goleada para o Peñarol 'sirva para alavancar o Corinthians' na semi do Paulista

Goleado por 4 a 0 para o Peñarol, em Montevidéu, nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, e eliminado do torneio continental com duas rodadas de antecedência, o Corinthians não pode se dar ao direito de sofrer por muito tempo, já que neste fim de semana já volta a campo em jogo decisivo, a semifinal do Campeonato Paulista, ainda sem horário e adversário definido.

Para o técnico corintiano Vagner Mancini, a expectativa é que o revés para os uruguaios sirva de impulso para que o Timão avance à quinta decisão consecutiva no Estadual.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos– Espero que não abale em nada. Hoje é um dia difícil para nós, uma noite longe, volta ao Brasil com extrema dor. Que essa derrota sirva para nos alavancar, e no domingo o time não mostre os erros de hoje, seja um time competitivo e dispute uma semifinal tão importante, de uma maneira diferente, que seja um time ativo em campo, encurte os espaços, tenha boa marcação e faça muito mais do que vimos hoje – afirmou o treinador em entrevista coletiva virtual após a partida.

O Corinthians retorna da capital uruguaia ainda nesta madrugada e já na parte da manhã treina no CT Joaquim Grava. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Peñarol devem fazer apenas uma atividade regenerativa.

Como atuou com um time alternativo, em relação ao que garantiu a classificação à semifinal do Paulista, vencendo a Inter de Limeira por 4 a 1, na última terça-feira (11), pelas quartas de final do Estadual, o provável time titular para o fim de semana deve ser esboçado por Mancini já na atividade desta sexta-feira (14).