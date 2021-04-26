Mancini elogia vitória 'incontestável' do Corinthians e avisa que vai manter rodízio de jogadores

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de algum tempo devendo uma atuação convincente, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0, em clássico na Vila Belmiro e satisfez sua torcida, que cobrava melhora do time, mas quem também ficou feliz com o que viu foi o técnico Vagner Mancini, que elogiou o desempenho de seus atletas e avisou que vai continuar fazendo o rodízio do elenco nos próximos jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após o duelo deste domingo, o comandante corintiano elogiou a atuação do Timão diante do Peixe e classificou o triunfo como "incontestável", mas pregou cautela quanto à zona de conforto que uma vitória pode trazer para o elenco, principalmente pensando no Peñarol, na próxima quinta-feira, em partida decisiva pela Copa Sul-Americana, em Itaquera.

- O Corinthians fez um grande jogo desde o início, nós sabíamos que a equipe do Santos, que é um time que joga um futebol muito rápido, deveria ser bem marcada. Acho que o Corinthians, dentro da estratégia do jogo de tentar anular algumas peças, foi muito feliz desde o começo. Teve um volume bom no primeiro tempo, fez dois gols, teve outras oportunidades, não deu espaço, o Santos ficou limitado a bolas longas. Após a expulsão, o domínio foi superior, nós jogamos praticamente o segundo tempo dentro do campo deles, com chances reais de fazer mais gols, mas a equipe soube também administrar no momento que percebeu que qualquer tipo de melhora da equipe do Santos, segurava a bola, girava fazendo os dois lados terem peso na armação. Eu vi como um belo jogo, acho que atingimos o que era esperado dentro da nossa proposta de jogo - analisou o treinador alvinegro antes de completar:

- A vitória significa pra muita gente que está tudo certo, mas pra algumas pessoas, que analisam, que vivem do futebol, nem sempre as vitórias significam que você melhorou ou piorou. A vitória de hoje foi incontestável, então hoje tem que tirar muita coisa boa, mostrar para os atletas, até porque não foi só o futebol, foi a marcação, a estratégia, a concentração, tudo isso serve de parâmetro para os próximos jogos, mas não pode achar que tá tudo certo porque venceu. É aí que entra na zona de conforto, tem que deixar sempre um pouco de estresse para sair da zona de conforto.O time que venceu o Santos conquistou tanto a confiança de Mancini, que deve ser o mesmo que vai enfrentar o São Paulo, no clássico do próximo domingo. Sendo assim, o técnico avisa que vai manter o rodízio de jogadores nas próximas partidas da temporada, a fim de dosar o físico do elenco, sem priorizar uma competição ou outra neste momento da temporada.

- Acho importante falar que neste ano temos muito mais vitórias que derrotas, é um time que está amadurecendo, algumas alternativas em termos de time, hoje temos um time que jogou no Paraguai, outro que jogou aqui hoje, possivelmente na quinta-feira (contra o Peñarol) teremos um time que jogou no Paraguai, domingo tem clássico, então é importante a gente entender os processos que estão acontecendo - explicou Mancini antes de completar:

Acho que o Corinthians não pode priorizar um ou outro jogo, tem que entrar em campo com a responsabilidade, porque tem uma nação por trás, de jogar bem e de ganhar todas as partidas. Esse é o objetivo, essa é a meta. O jogo de quinta, por ser um Corinthians x Peñarol, sempre vai ser importante, o jogo de domingo é Corinthians x São Paulo, sempre vai ser importante, e assim por diante, todas as partidas têm um peso relevante para gente. A gente quer utilizar da melhor maneira possível as equipes que estão atuando para ter bom desempenho nas duas - concluiu o comandante.