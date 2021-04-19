Mancini elogia Luan após sequência pelo Corinthians: 'Mostrou que pode ser um atleta diferente'

O meia-atacante Luan foi um dos jogadores que mais ganharam moral com o técnico Vagner Mancini nos últimos quatro jogos do Corinthians, onde o treinador mesclou as equipes e promoveu alguns testes.

Coincidentemente, Luan voltou a ter chances pelo Corinthians após conceder uma entrevista ao programa Arena SBT, na última segunda-feira (12), onde revelou estar chateado com Vagner Mancini pela ausência de chances sequenciais. No dia seguinte, o jogador foi titular contra a Ferroviária, em Araraquara, em jogo adiantado da nona rodada do Paulistão. O técnico, no entanto, não relaciona a decisão com a entrevista.

- Em nenhum momento eu entendi como uma cobrança do Luan, até porque temos a oportunidade de conversar diariamente, ainda mais quando você está em uma bolha há quase 10 dias, então a gente está lado a lado e não teria motivo para que ele fizesse uma cobrança via imprensa. Ele deu uma entrevista, a gente tem que entender o lado do atleta, ele quer jogar, ótimo que ele queira jogar, a partir do momento que ele teve a oportunidade, e não foi por causa da entrevista, porque já estava tudo determinado e planejado – destacou Mancini.

As boas atuações credenciaram Luan, que estava "esquecido" entre as opções no Corinthias como um possível titular na estreia da Copa Sul-Amernicana, nesta quinta-feira (22), às 21h30, contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada do grupo E, da competição continental.