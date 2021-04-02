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futebol

Mancini diz que salários de março foram quitados no Corinthians

Timão vive período financeiro crítico, com dívida total de R$ 956,9 milhões...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 20:30
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O técnico do Corinthians, Vagner Mancini, disse que os vencimentos do elenco e comissão técnica referentes ao mês de março foram pagos pela diretoria corintiana nesta sexta-feira (2). - O pagamento do mês de março saiu hoje. Está tudo em dia. Alguém pode ter algo individual atrasado, mas salário está em dia. Em algum momento tivemos atrasos, mas a confiança nas pessoas que dirigem o clube é tamanha, que isso nunca chegou a ser problema - disse o treinador, em entrevista à rádio Bandeirantes.
A situação financeira do Timão atualmente é bastante delicada. Em 2020, o clube fechou com deficit de R$ 123,3 milhões, e as dívidas totais se aproximam a R$ 1 bilhão atualmente.
Recentemente a equipe do Parque São Jorge não conseguiu arcar com os salários referentes a dezembro e deveriam ser pagos nas primeira semanas de janeiro, que marca o início do presidente Duílio Monteiro Alves na gestão do Corinthians.
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