Mancini diz que salários de março foram quitados no Corinthians

O técnico do Corinthians, Vagner Mancini, disse que os vencimentos do elenco e comissão técnica referentes ao mês de março foram pagos pela diretoria corintiana nesta sexta-feira (2). - O pagamento do mês de março saiu hoje. Está tudo em dia. Alguém pode ter algo individual atrasado, mas salário está em dia. Em algum momento tivemos atrasos, mas a confiança nas pessoas que dirigem o clube é tamanha, que isso nunca chegou a ser problema - disse o treinador, em entrevista à rádio Bandeirantes.