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Mancini divide elenco do Corinthians em treinamento no CT Joaquim Grava

Treinador corintiano separou atletas de defesa e ataque para a realização de atividades específicas em cada setor...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 13:29

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 13:29

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O elenco do Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira (8), no CT Joaquim Grava. O Timão faz o seu primeiro jogo em 2021 apenas na próxima quarta-feira (13), contra o Fluminense, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os atletas corintianos foram divididos em três campos do Centro de Treinamentos. Inicialmente, os atletas realizaram o aquecimento sob o comando do preparador físico Flávio de Oliveira, no campo 1. Posteriormente, o técnico Vágner Mancini separou o grupo em dois, onde as peças do setor ofensivo (meio-campo e ataque) trabalharam movimentação e finalização com o treinador, no campo 2, enquanto os jogadores de defesa (zagueiros e laterais) participaram de um trabalho de específico para o setor com o auxiliar-técnico Anderson Batatais, no campo 3.> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Os laterais também realizaram um treino de arremessos manuais com uma bola específica, de quatro quilos, denominada medicine ball.
O Corinthians não entrou em campo neste meio de semana, para a 28ª rodada do Brasileirão, pois o seu adversário, o Palmeiras, teve compromisso pela semifinal da Libertadores, na terça-feira (5), contra o River Plate, na Argentina. O clássico foi remarcado para o dia 18 de janeiro, às 19h, no Allianz Parques.
Contra o Flu, o único desfalque certo do Timão é Ramiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o zagueiro Bruno Méndez volta de suspensão e vai disputar uma vaga com Jemerson, que é o favorito e foi titular no treino da última quinta-feira (7).

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