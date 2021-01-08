Mancini divide elenco do Corinthians em treinamento no CT Joaquim Grava

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O elenco do Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira (8), no CT Joaquim Grava. O Timão faz o seu primeiro jogo em 2021 apenas na próxima quarta-feira (13), contra o Fluminense, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas corintianos foram divididos em três campos do Centro de Treinamentos. Inicialmente, os atletas realizaram o aquecimento sob o comando do preparador físico Flávio de Oliveira, no campo 1. Posteriormente, o técnico Vágner Mancini separou o grupo em dois, onde as peças do setor ofensivo (meio-campo e ataque) trabalharam movimentação e finalização com o treinador, no campo 2, enquanto os jogadores de defesa (zagueiros e laterais) participaram de um trabalho de específico para o setor com o auxiliar-técnico Anderson Batatais, no campo 3.> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

Os laterais também realizaram um treino de arremessos manuais com uma bola específica, de quatro quilos, denominada medicine ball.

O Corinthians não entrou em campo neste meio de semana, para a 28ª rodada do Brasileirão, pois o seu adversário, o Palmeiras, teve compromisso pela semifinal da Libertadores, na terça-feira (5), contra o River Plate, na Argentina. O clássico foi remarcado para o dia 18 de janeiro, às 19h, no Allianz Parques.