Mancini destaca questão física em goleada: 'Sempre chegamos atrasados'

O técnico Vagner Mancini deu sua visão sobre a goleada sofrida pelo Corinthians para o Flamengo, por 5 a 1, na Neo Química Arena. Para o treinador corintiano, a questão física da equipe foi fundamental para o revés doloroso em casa. - O que me deixou chateado é que sempre chegamos atrasados nas jogadas. Enquanto tínhamos aspecto físico mais apurado, o jogo estava mais equilibrado, quando cansamos, o Flamengo foi superior no jogo. Quando perdeu o fôlego, já perdíamos o jogo, e precisamos correr atrás e não conseguimos. Vi várias vezes, o Flamengo sair em velocidade e o time não acompanhar. Há um desajuste - afirmou em entrevista coletiva.