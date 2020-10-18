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futebol

Mancini destaca questão física em goleada: 'Sempre chegamos atrasados'

Técnico do Corinthians deu sua versão sobre a goleada sofrida por 5 a 1 para o Flamengo. Para ele, a questão física foi fundamental em revés diante da equipe carioca...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 20:04
O técnico Vagner Mancini deu sua visão sobre a goleada sofrida pelo Corinthians para o Flamengo, por 5 a 1, na Neo Química Arena. Para o treinador corintiano, a questão física da equipe foi fundamental para o revés doloroso em casa. - O que me deixou chateado é que sempre chegamos atrasados nas jogadas. Enquanto tínhamos aspecto físico mais apurado, o jogo estava mais equilibrado, quando cansamos, o Flamengo foi superior no jogo. Quando perdeu o fôlego, já perdíamos o jogo, e precisamos correr atrás e não conseguimos. Vi várias vezes, o Flamengo sair em velocidade e o time não acompanhar. Há um desajuste - afirmou em entrevista coletiva.
Mancini viu o primeiro tempo do Corinthians equilibrado na parte física, mas segundo ele, o time cansou no segundo tempo, o que permitiu que o Flamengo abrisse vantagem.
- O Corinthians chegou bem com o Camacho na trave, o lance de cabeça, uma ou outra jogada no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a luta foi desigual. Temos que ajustar rapidamente e saber quais são as fraquezas e não mostrá-las dentro de campo. E encontrar nosso lado forte - finalizou.

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