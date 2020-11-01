Mancini comenta sobre afastamento de Sidcley: 'Podem sair outros'

O técnico Vagner Mancini comentou sobre a decisão de afastar o lateral-esquerdo Sidcley do elenco. O treinador do Corinthians admitiu que outras mudanças ainda podem acontecer durante o processo de reformulação do elenco para a temporada.

- Os ajustes serão feitos durante a temporada, em todos sentidos, às vezes táticos. Na cobrança, dentro do elenco tirar um, pedir outro, ou buscar na base. Mas todos têm que entender que isso acontece quando não há rendimento. Jamais vou me privar de tomar decisão. Tenho que ter comando forte, está conectado ao dia a dia de trabalho. Isso não só no futebol. Podem sair outros? Podem - afirmou o técnico.​Vagner Mancini também falou sobre a situação do meia Luan, que vem tendo rendimento abaixo do esperado na temporada. Segundo o comandante, ele precisa de tempo para recuperar o bom futebol dos tempos do Grêmio. Vale lembrar que o camisa sete teve um gol anulado na vitória de hoje sobre o Internacional, por 1 a 0.