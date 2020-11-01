Mancini comenta sobre afastamento de Sidcley: 'Podem sair outros'

O técnico Vagner Mancini comentou sobre a decisão de afastar o lateral-esquerdo Sidcley do elenco. O treinador do Corinthians admitiu que outras mudanças ainda podem acontecer durante o processo de reformulação do elenco para a temporada.
- Os ajustes serão feitos durante a temporada, em todos sentidos, às vezes táticos. Na cobrança, dentro do elenco tirar um, pedir outro, ou buscar na base. Mas todos têm que entender que isso acontece quando não há rendimento. Jamais vou me privar de tomar decisão. Tenho que ter comando forte, está conectado ao dia a dia de trabalho. Isso não só no futebol. Podem sair outros? Podem - afirmou o técnico.Vagner Mancini também falou sobre a situação do meia Luan, que vem tendo rendimento abaixo do esperado na temporada. Segundo o comandante, ele precisa de tempo para recuperar o bom futebol dos tempos do Grêmio. Vale lembrar que o camisa sete teve um gol anulado na vitória de hoje sobre o Internacional, por 1 a 0.
- É meu desejo e de todos recuperar o bom futebol dele. Não foi escolhido melhor da América anos atrás à toa, é necessário dar tempo e vou dar esse tempo a ele. Não tem necessidade de correr contra o tempo. Não pode ser pressionado a decidir partidas a cada jogo. Tem de ter calma. Aos poucos vai devolver o futebol que ele tem. Aos poucos conseguiremos mudar coisas que quem joga no Corinthians precisa ter. Eu sei o que a torcida do Corinthians quer do Luan, e ele vai ter que entregar isso - finalizou.