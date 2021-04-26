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Mancini comenta protestos e garante respaldo da diretoria do Corinthians: 'Há uma confiança muito grande'

Treinador do Timão tem sido alvo de críticas da principal organizada do clube, que tem pedido sua saída nas últimas semanas. Ele diz entender a reclamação do torcedor...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 16:44
Nas últimas semanas, Vagner Mancini tem sido alvo de críticas da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, que tem pedido a saída do treinador. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, o comandante comentou os protestos dos torcedores e disse entender as reclamações, mas garante que tem recebido respaldo da diretoria alvinegra.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista coletiva após o clássico pelo Paulistão, Mancini falou pela primeira vez após a torcida estender faixas no CT Joaquim Grava, no último sábado, pedindo sua demissão. O técnico pensa que é natural do torcedor, que quer sempre ganhar, assim como ele. Além disso, está acostumado com isso.
- Respeitamos a opinião de todos, sabemos o quanto o torcedor quer ganhar, e ele tá certo, porque eu também sou um torcedor, porque eu treino, escalo, oriento, mas também quero ganhar. Todos vivem esse sentimento aqui. É importante quando ganha, porque isso gera mais confiança, e a gente vive de confiança. Não só no futebol, mas em qualquer parte da vida. Todos nós nos encontramos todos os dias e conversamos olho no olho. Não é surpresa, mas tenho que dizer que estou acostumado a isso. A gente fecha os olhos para algumas coisas, mas sempre buscamos o melhor - declarou o treinador.Mesmo com os pedidos da torcida, Vagner Mancini sente que tem respaldo da diretoria corintiana e revela conversas diárias com a cúpula do futebol. Por essas e outras, ele acredita que há confiança no trabalho que tem sido feito.
- Nós temos um dia a dia tão saudável, porque todos os dias estamos juntos, não só atletas, os funcionários do CT, o pessoal do DM, mas a diretoria também. Eu encontro com o Duílio, o Alessandro, o Roberto, todos os dias. E há uma confiança muito grande de todos em cima do que vem sendo feito. É natural para o treinador, e eu vivo isso há 16 anos, é natural que todos técnicos passem por isso, não pode achar novidade, nem o fim do mundo - concluiu.

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