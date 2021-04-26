Mancini comenta protestos e garante respaldo da diretoria do Corinthians: 'Há uma confiança muito grande'

Nas últimas semanas, Vagner Mancini tem sido alvo de críticas da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, que tem pedido a saída do treinador. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, o comandante comentou os protestos dos torcedores e disse entender as reclamações, mas garante que tem recebido respaldo da diretoria alvinegra.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após o clássico pelo Paulistão, Mancini falou pela primeira vez após a torcida estender faixas no CT Joaquim Grava, no último sábado, pedindo sua demissão. O técnico pensa que é natural do torcedor, que quer sempre ganhar, assim como ele. Além disso, está acostumado com isso.

- Respeitamos a opinião de todos, sabemos o quanto o torcedor quer ganhar, e ele tá certo, porque eu também sou um torcedor, porque eu treino, escalo, oriento, mas também quero ganhar. Todos vivem esse sentimento aqui. É importante quando ganha, porque isso gera mais confiança, e a gente vive de confiança. Não só no futebol, mas em qualquer parte da vida. Todos nós nos encontramos todos os dias e conversamos olho no olho. Não é surpresa, mas tenho que dizer que estou acostumado a isso. A gente fecha os olhos para algumas coisas, mas sempre buscamos o melhor - declarou o treinador.Mesmo com os pedidos da torcida, Vagner Mancini sente que tem respaldo da diretoria corintiana e revela conversas diárias com a cúpula do futebol. Por essas e outras, ele acredita que há confiança no trabalho que tem sido feito.