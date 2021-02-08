Mancini comanda atividade tática e coletivo em treino do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Visando a partida desta quarta-feira (10), às 21h30, contra o Athletico-PR, pela 35a rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento antes do confronto na manhã desta segunda-feira (8).

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO técnico Vagner Mancini dividiu o trabalho em duas etapas: primeiramente uma atividade tática específica para o jogo contra o Furacão e, após isso, um coletivo em campo reduzido. Os dois momentos aconteceram no campo três do CT Joaquim Grava.

O elenco corintiano encerra a sua preparação para encarar o Athletico na manhã de terça-feira (9). Após a atividade, os jogadores se concentração no Hotel Gildásio Miranda, que fica dentro do Centro de Treinamentos.