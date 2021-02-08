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futebol

Mancini comanda atividade tática e coletivo em treino do Corinthians

Timão fez penúltima atividade antes de enfrentar o Athletico-PR, nesta quarta (10)...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 13:20

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:20

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Visando a partida desta quarta-feira (10), às 21h30, contra o Athletico-PR, pela 35a rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento antes do confronto na manhã desta segunda-feira (8).
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO técnico Vagner Mancini dividiu o trabalho em duas etapas: primeiramente uma atividade tática específica para o jogo contra o Furacão e, após isso, um coletivo em campo reduzido. Os dois momentos aconteceram no campo três do CT Joaquim Grava.
O elenco corintiano encerra a sua preparação para encarar o Athletico na manhã de terça-feira (9). Após a atividade, os jogadores se concentração no Hotel Gildásio Miranda, que fica dentro do Centro de Treinamentos.
O Timão é o oitavo colocado do Brasileirão, com 48 pontos, e busca uma vaga na próxima edição da Libertadores. Já o CAP tem dois pontos a menos e é o 11° colocado.

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