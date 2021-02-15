Mancini aponta falta de critério da arbitragem em relação ao Corinthians: 'Peso diferente'

O Corinthians viveu uma partida de jogadas polêmicas no Maracanã, neste domingo, na derrota por 2 a 1 para o Flamengo. Apesar de os lances relacionados ao VAR terem sido bastante discutidos e ainda geram dúvidas, a principal reclamação dos corintianos é em relação à falta de critério do árbitro Rafael Traci na aplicação dos cartões amarelos durante o duelo o Rio de Janeiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Segundo a súmula do jogo, cinco jogadores do Timão foram amarelados, e apenas um flamenguista. Sendo que desses cartões da equipe paulista, três foram por reclamação, algo que Vagner Mancini, em sua entrevista coletiva, reclamou e pontuou como a principal crítica do elenco à arbitragem, uma vez que ambos os times abusaram das reclamações ao longo dos 90 minutos

- Sobre o jogo em si, o alto número de cartões amarelos, eu estava perto, escuto muito da partida, então houve uma intolerância dos atletas em relação à arbitragem, não só do Corinthians, mas dos dois times e o que enervou realmente em alguns momentos o Corinthians foi que os cartões foram aplicados apenas para a nossa equipe - disse o técnico, antes de completar:

- No banco do Corinthians, em determinado momento, houve uma reclamação e em seguida ele foi lá e deu o amarelo ao Ramiro, o banco do Flamengo também atuou dessa forma ao longo de todo o jogo e nem por isso ele foi lá. Pouco antes do término da partida, todo o banco do Flamengo estava ao lado do Rogério Ceni. Então o que nos incomodou na partida e o que eu ouvi dos atletas é que foi usado um peso diferente em relação aos cartões dados para a nossa equipe - ponderou o comandante alvinegro.Em relação ao lance do segundo gol do Flamengo, validado pelo VAR após a decisão de campo apontar posição irregular, em que houve dúvidas em dois momentos da jogada, Mancini disse não ter elementos suficientes para analisar se Gabriel e/ou Everton Ribeiro estavam impedidos, mas lamentou a demora para a decisão da arbitragem, o que , para ele, irrita os envolvidos no jogo.