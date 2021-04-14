Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mancini ameniza erros de jovens e projeta Corinthians mais amadurecido para o Brasileirão
futebol

Mancini ameniza erros de jovens e projeta Corinthians mais amadurecido para o Brasileirão

Com 60% de jogadores da base no elenco, treinador do Timão vê equívocos como naturais no processo de amadurecimento. Para ele em breve equipe estará mais fortalecida...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:30
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians entrou em campo na última terça-feira para enfrentar a Ferroviária com um time misto, que contou com alguns jovens do elenco. A derrota de virada, por 2 a 1, contou com alguns erros individuais. No entanto, Vagner Mancini amenizou esses fatores e diz enxergar isso como um processo natural de amadurecimento, o que pode ser importante para o Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja quem é o goleador máximo do seu clube no século 21
Perguntado sobre o desempenho dos garotos, o técnico corintiano falou que a expectativa é de que eles amadureçam durante os jogos, errando e acertando, como parte dessa transição pela qual estão passando. Na opinião do comandante, isso tem acontecido com esses jogadores utilizados.
- O que eu espero de todos esses jogadores, são jovens e eu venho falando muito isso nas entrevistas, que é muito importante que gente amadureça para que possamos mostrar os seus potenciais de verdade. Hoje não tínhamos apenas Xavier e Piton, nós tínhamos também Roni, tínhamos o GP (Gabriel Pereira), Raul (Gustavo), tivemos o Adson na segunda etapa, tivemos atletas que vão ajudar ainda mais o Corinthians - afirmou antes de completar:
- É necessário que amadureçam jogando, o erro e o acerto fazem parte do jogo. Nós sabemos que todo mundo que está dentro de campo pode acertar e errar, tem alguns erros que nos custam caro, mas existem alguns acertos que fazem com que a equipe chegue a vitória. Interessante que tudo isso faz parte de um processo natural que tá acontecendo, felizmente. Hoje podemos falar que o Corinthians tem dentro do seu elenco 60% dos jogadores formados na base.De acordo com Mancini, esse processo de amadurecimento vai ajudar o Corinthians na disputa das fases finais do Paulistão, nas próximas fases da Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro, quando o time pode até chegar mais preparado do que outras equipes que estão despontando neste momento da temporada. O treinador está otimista.
- É se fortalecer o máximo possível para quando a gente tiver que enfrentar esse adversário (Flamengo) a gente esteja em um outro nível técnico, tático. Nós sabemos o quão difícil é você jogar um Campeonato Paulista, porque existem times do interior que se equiparam muitas vezes dentro de uma partida. Esse equilíbrio te faz fortalecer dentro de alguns conceitos que serão interessantes para o segundo semestre. Mas sabemos que há uma diferença quando começar o Brasileiro, também porque estaremos jogando outras competições, assim com a Copa do Brasil agora.
- Nós estamos em um momento não só de amadurecimento de jovens jogadores, como de amadurecimento para o time do Corinthians como um todo. Daqui a pouquinho a gente chega em uma fase final de Campeonato Paulista, onde a dificuldade é enorme, daqui a pouco também a gente entra em uma terceira fase de Copa do Brasil, em uma Sul-Americana e posteriormente a isso o início do Brasileiro. Acho hoje, analisando friamente, que há algumas equipes à frente de outras para o Campeonato Brasileiro, mas não sei se quando começar o Brasileiro essa diferença vai estar tão acentuada assim.
O próximo compromisso do Corinthians será na próxima sexta-feira, na Neo Química Arena, às 20h, contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista. A expectativa é que Vagner Mancini modifique mais uma vez a equipe titular, já que no próximo domingo o Timão enfrenta o Ituano, aumentando a maratona.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório foi atropelada na terça-feira (21), quando estava andando de bicicleta na Avenida Norte-Sul
Ciclista fica em coma após ser aatingida por carro na Avenida Norte Sul em Vitória
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: conheça a história do Santo retratada em livros
Tiradentes foi morto após organizar movimento contra pagamentos de impostos abusivos
Entre o veneno e a forca: Tiradentes, Platão e a política da morte exemplar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados