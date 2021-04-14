Mancini ameniza erros de jovens e projeta Corinthians mais amadurecido para o Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entrou em campo na última terça-feira para enfrentar a Ferroviária com um time misto, que contou com alguns jovens do elenco. A derrota de virada, por 2 a 1, contou com alguns erros individuais. No entanto, Vagner Mancini amenizou esses fatores e diz enxergar isso como um processo natural de amadurecimento, o que pode ser importante para o Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Perguntado sobre o desempenho dos garotos, o técnico corintiano falou que a expectativa é de que eles amadureçam durante os jogos, errando e acertando, como parte dessa transição pela qual estão passando. Na opinião do comandante, isso tem acontecido com esses jogadores utilizados.

- O que eu espero de todos esses jogadores, são jovens e eu venho falando muito isso nas entrevistas, que é muito importante que gente amadureça para que possamos mostrar os seus potenciais de verdade. Hoje não tínhamos apenas Xavier e Piton, nós tínhamos também Roni, tínhamos o GP (Gabriel Pereira), Raul (Gustavo), tivemos o Adson na segunda etapa, tivemos atletas que vão ajudar ainda mais o Corinthians - afirmou antes de completar:

- É necessário que amadureçam jogando, o erro e o acerto fazem parte do jogo. Nós sabemos que todo mundo que está dentro de campo pode acertar e errar, tem alguns erros que nos custam caro, mas existem alguns acertos que fazem com que a equipe chegue a vitória. Interessante que tudo isso faz parte de um processo natural que tá acontecendo, felizmente. Hoje podemos falar que o Corinthians tem dentro do seu elenco 60% dos jogadores formados na base.De acordo com Mancini, esse processo de amadurecimento vai ajudar o Corinthians na disputa das fases finais do Paulistão, nas próximas fases da Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro, quando o time pode até chegar mais preparado do que outras equipes que estão despontando neste momento da temporada. O treinador está otimista.

- É se fortalecer o máximo possível para quando a gente tiver que enfrentar esse adversário (Flamengo) a gente esteja em um outro nível técnico, tático. Nós sabemos o quão difícil é você jogar um Campeonato Paulista, porque existem times do interior que se equiparam muitas vezes dentro de uma partida. Esse equilíbrio te faz fortalecer dentro de alguns conceitos que serão interessantes para o segundo semestre. Mas sabemos que há uma diferença quando começar o Brasileiro, também porque estaremos jogando outras competições, assim com a Copa do Brasil agora.

- Nós estamos em um momento não só de amadurecimento de jovens jogadores, como de amadurecimento para o time do Corinthians como um todo. Daqui a pouquinho a gente chega em uma fase final de Campeonato Paulista, onde a dificuldade é enorme, daqui a pouco também a gente entra em uma terceira fase de Copa do Brasil, em uma Sul-Americana e posteriormente a isso o início do Brasileiro. Acho hoje, analisando friamente, que há algumas equipes à frente de outras para o Campeonato Brasileiro, mas não sei se quando começar o Brasileiro essa diferença vai estar tão acentuada assim.