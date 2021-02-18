Mancini admite que decisões para 'oxigenar o elenco' serão tomadas em breve no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A temporada 2020 ainda não acabou, mas não haverá muito tempo para pensar em 2021, já que o novo ano esportivo começa poucos dias após o término do Brasileirão. No Corinthians, a torcida já está na expectativa pelo que vai acontecer daqui pra frente, ainda mais com as chances remotas de ir para a Libertadores. Segundo Vagner Mancini, decisões serão tomadas em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Ainda que admita que essas mudanças irão acontecer, o treinador corintiano não especificou nenhuma delas e até procurou manter o foco nos próximos dois jogos que restam pelo Brasileiro. Além disso, ele passou a bola para outros envolvidos no planejamento, que já sabem o que pensa a comissão técnica.

- Óbvio que nós estamos no final de temporada, mesmo sendo fevereiro, início já já do Campeonato Paulista, algumas medidas serão tomadas, mas nós temos pessoas capacitadas dentro do clube para encaminharem tudo isso que eu estou dizendo aqui, não é o Mancini que tem que falar sobre isso. Acho importante e já falei que algumas medidas serão tomadas, mas neste momento nós temos que pensar no Vasco, depois no Internacional, e em seguida é que vai começar o estadual - explicou.Algumas mudanças esperadas são em relação ao elenco. Muitos jogadores devem ser liberados para procurar novos destinos. Éderson, Matheus Davó e Jonathan Cafú, que não têm aparecido nem entre os relacionados, são exemplos de peças que podem deixar o elenco para a temporada 2021.

Ainda que não tenha citado nomes e nem especificado o que será feito, Mancini disse ver com bons olhos uma "oxigenação" do grupo, ou seja, que mudanças possam acontecer para o bem do clube e da próxima temporada.

- Sobre as decisões, é óbvio que daqui uma semana, oito dias, a gente joga o último jogo do Brasileiro, e daqui dez dias a gente entra em campo por outro campeonato, decisões serão tomadas não só no Corinthians, mas em todas as outras equipes, eu acho importante que nesse término de temporada, mesmo sendo fevereiro, que algumas coisas aconteçam, que você oxigene o seu elenco, o seu clube, para que a sequência possa ser melhor - concluiu.