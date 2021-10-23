Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League
futebol

Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em duelo da parte alta da tabela, Manchester United e Liverpool enfrentam-se no Old Trafford às 12:30h (de Brasília) de domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2021 às 16:46

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:46

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Neste domingo, o Manchester United recebe o Liverpool no Old Trafford, às 12:30h (de Brasília), em partida válida pela nona rodada da Premier League. O confronto entre os dois rivais é essencial para este início de campeonato, visto que os dois times brigam no topo da tabela.O Manchester United ocupa a sexta colocação da Premier League, e soma um total de 14 pontos em oito partidas já disputadas. A equipe dos Diabos Vermelhos busca uma vitória contra o Liverpool para entrar na zona de classificação para a Champions.
Terceiro colocado da Premier League, o Liverpool soma 18 pontos nestas oito primeira partidas da competição. Caso vença o Manchester United no derby inglês deste domingo, os Reds podem encostar no Chelsea, líder do campeonato.FICHA TÉCNICAMANCHESTER UNITED x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 24/10/2021, às 12:30h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Lee BettsOnde assistir: Star+
MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay e Fred; Pogba, Greenwood e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Varane (lesionado).
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Fabinho, Milner e Henderson; Salah, Mané e Firmino.
Desfalques: Thiago e Elliott (lesionado).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados