Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Neste domingo, o Manchester United recebe o Liverpool no Old Trafford, às 12:30h (de Brasília), em partida válida pela nona rodada da Premier League. O confronto entre os dois rivais é essencial para este início de campeonato, visto que os dois times brigam no topo da tabela.O Manchester United ocupa a sexta colocação da Premier League, e soma um total de 14 pontos em oito partidas já disputadas. A equipe dos Diabos Vermelhos busca uma vitória contra o Liverpool para entrar na zona de classificação para a Champions.
Terceiro colocado da Premier League, o Liverpool soma 18 pontos nestas oito primeira partidas da competição. Caso vença o Manchester United no derby inglês deste domingo, os Reds podem encostar no Chelsea, líder do campeonato.FICHA TÉCNICAMANCHESTER UNITED x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 24/10/2021, às 12:30h (de Brasília)Local: Old Trafford, em Manchester (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Lee BettsOnde assistir: Star+
MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay e Fred; Pogba, Greenwood e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Varane (lesionado).
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Fabinho, Milner e Henderson; Salah, Mané e Firmino.
Desfalques: Thiago e Elliott (lesionado).