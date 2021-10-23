Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Neste domingo, o Manchester United recebe o Liverpool no Old Trafford, às 12:30h (de Brasília), em partida válida pela nona rodada da Premier League. O confronto entre os dois rivais é essencial para este início de campeonato, visto que os dois times brigam no topo da tabela.O Manchester United ocupa a sexta colocação da Premier League, e soma um total de 14 pontos em oito partidas já disputadas. A equipe dos Diabos Vermelhos busca uma vitória contra o Liverpool para entrar na zona de classificação para a Champions.