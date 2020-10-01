Manchester United tenta o empréstimo de Dembélé, do Barça

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Com dificuldades para acertar a contratação de Jadon Sancho, que é o principal alvo do clube na janela de transferências, o Manchester United pode partir para um plano B. De acordo com informações do canal "Sky Sports", os Diabos Vermelhos tentam o empréstimo de Ousmane Dembélé, do Barcelona.Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já entrou em contato com os dirigentes do Barcelona para perguntar sobre a possibilidade da negociação. Já na Espanha, o jornal "Mundo Deportivo" garante que nenhum contato foi feito por parte do Manchester United.

O técnico Ronald Koeman, do Barcelona, afirmou que conta com o jogador para a temporada.