Manchester United tenta o empréstimo de Dembélé, do Barça

Com dificuldades para acertar a contratação de Jadon Sancho, que é o principal alvo do clube na janela de transferências, o Manchester United pode partir para um plano B. De acordo com informações do canal "Sky Sports", os Diabos Vermelhos tentam o empréstimo de Ousmane Dembélé, do Barcelona.Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já entrou em contato com os dirigentes do Barcelona para perguntar sobre a possibilidade da negociação. Já na Espanha, o jornal "Mundo Deportivo" garante que nenhum contato foi feito por parte do Manchester United.
O técnico Ronald Koeman, do Barcelona, afirmou que conta com o jogador para a temporada.
- Em primeiro lugar, as decisões são do clube e do jogador. Vou contar com ele. Não jogou como titular porque tem mais jogadores e o Ansu Fati demonstrou ser muito bom jogador. Tem que esperar pela oportunidade. Esteve fisicamente melhor nas primeiras sessões, mas hoje foi bom. Ele fez muito. Conto com ele - disse o holandês na coletiva antes do duelo com o Celta de Vigo.