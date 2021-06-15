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futebol

Manchester United se mantém na briga com PSG pro Cristiano Ronaldo

Clube inglês está disposto a envolver Paul Pogba em negociação, além de oferecer alto salário para o atacante português retornar à Premier League...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 10:43
Crédito: HANDOUT / UEFA / AFP
O Manchester United está disposto a envolver Paul Pogba em negociação com a Juventus pela contratação de Cristiano Ronaldo. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o atacante português também terá um salário de 17 milhões de libras (R$ 121,6 milhões) por temporada em Old Trafford.As informações apontam que o Paris Saint-Germain é a opção preferida do português, mas nenhuma proposta oficial foi realizada até o momento. Além dos dois gigantes, Real Madrid e Sporting também são vistos como possibilidades, mas a questão econômica prejdica os espanhóis e portugueses.
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Cristiano Ronaldo estaria feliz em deixar a Velha Senhora caso chegue uma oferta que o satisfaça tanto do ponto de vista financeiro, mas principalmente do esportivo. Enquanto os Diabos Vermelhos também negociam com Jadon Sancho, o PSG aguarda uma definição sobre o futuro de Mbappé antes de ir ao mercado.
Na Juventus, o técnico Massimiliano Allegri abre mão do craque português e busca a contratação do brasileiro Gabriel Jesus. O atacante já demonstrou insatisfação com os poucos minutos na equipe titular do Manchester City e pode deixar a Inglaterra este ano.

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