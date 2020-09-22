Manchester United quer contratar Dembélé por empréstimo de um ano

O Manchester United perguntou ao Barcelona sobre a possibilidade da contratação por empréstimo do atacante Ousmane Dembélé, segundo o “Daily Record”. Apesar dos clubes terem diferentes interesses, as informações indicam que as conversas não terminaram. O clube catalão quer vender o jogador avaliado em 100 milhões de euros (R$ 638 milhões).A situação intermediária seria o empréstimo do francês aos ingleses por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória para 2021. O atleta tem contrato até 2022, mas os Red Devils querem dar uma resposta no mercado após terem perdido Jadon Sancho e sendo derrotados na estreia do Campeonato Inglês.