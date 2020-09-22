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futebol

Manchester United quer contratar Dembélé por empréstimo de um ano

Barcelona não tem interesse em deixar francês sair por empréstimo e quer vender atleta em definitivo. Clube inglês quer dar resposta no mercado após ter perdido Jadon Sancho...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 09:04

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 09:04
Crédito: AFP
O Manchester United perguntou ao Barcelona sobre a possibilidade da contratação por empréstimo do atacante Ousmane Dembélé, segundo o “Daily Record”. Apesar dos clubes terem diferentes interesses, as informações indicam que as conversas não terminaram. O clube catalão quer vender o jogador avaliado em 100 milhões de euros (R$ 638 milhões).A situação intermediária seria o empréstimo do francês aos ingleses por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória para 2021. O atleta tem contrato até 2022, mas os Red Devils querem dar uma resposta no mercado após terem perdido Jadon Sancho e sendo derrotados na estreia do Campeonato Inglês.
Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, participou de todas as conversas entre os clubes para a aquisição de Dembélé. O atacante tem sofrido com muitas lesões desde que chegou ao Barça, em 2017, e não conseguiu se firmar como titular, apesar das cifras absurdas pagas pelo francês na época.

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