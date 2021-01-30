Manchester United monitora situação de Dembélé

O Manchester United segue monitorando a situação de Ousmane Dembélé para a próxima janela de transferências, segundo a imprensa inglesa. Os Diabos Vermelhos estavam dispostos a pedir o empréstimo do atacante francês até o fim desta temporada com opção de compra ao final da época, mas o Barcelona não aceita se desfazer do atleta neste momento.O nome do francês é visto como uma segunda opção para o clube de Old Trafford, uma vez que a prioridade deve ser a investida em Jadon Sancho. No entanto, o atacante do Borussia Dortmund tem contrato com a equipe alemã, que já negou diversas tentativas dos Red Devils na última janela de transferências do verão europeu.