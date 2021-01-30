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Manchester United monitora situação de Dembélé

Clube inglês tem o nome do francês como segunda opção, uma vez que Jadon Sancho segue sendo prioridade nos bastidores dos Diabos Vermelhos. Negociação é difícil...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 09:20

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 09:20

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O Manchester United segue monitorando a situação de Ousmane Dembélé para a próxima janela de transferências, segundo a imprensa inglesa. Os Diabos Vermelhos estavam dispostos a pedir o empréstimo do atacante francês até o fim desta temporada com opção de compra ao final da época, mas o Barcelona não aceita se desfazer do atleta neste momento.O nome do francês é visto como uma segunda opção para o clube de Old Trafford, uma vez que a prioridade deve ser a investida em Jadon Sancho. No entanto, o atacante do Borussia Dortmund tem contrato com a equipe alemã, que já negou diversas tentativas dos Red Devils na última janela de transferências do verão europeu.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Nas últimas semanas, o futuro de Dembélé também foi especulado no Chelsea por conta da chegada do técnico Thomas Tuchel, já que ambos trabalharam juntos no Dortmund. No entanto, o empresário do atacante negou essa possibilidade e afirmou que se o atleta não for para o Manchester United, irá permanecer na Catalunha.

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