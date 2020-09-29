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futebol

Manchester United entra na briga por empréstimo de Jovic e se torna favorito para a contratação, diz jornal

De acordo com o diário 'As', sérvio vê com bons olhos ida para o time inglês...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 16:51
Crédito: AFP
O diário 'As', da Espanha, afirma nesta terça-feira (29) que o Manchester United é mais um dos clubes interessados no empréstimo do atacante sérvio Luka Jovic, do Real Madrid. Os ingleses teriam se movimentado com rapidez e, de acordo com a publicação, são os favoritos à contratação do jogador.Com três atacantes no elenco principal, o Real Madrid quer que Jovic seja emprestado para ter maior rodagem após uma temporada em que ele foi pouco utilizado. Além do Manchester United, três times italianos também teriam interesse em ter o jogador: Inter de Milão, Milan e Roma.
Porém, apesar da via ainda estar aberta para que os clubes italianos fechem a contratação, o time do United considera que a opção que mais agrada ao sérvio é jogar pelos Red Devils. Os ingleses também tinham interesse em Cavani, mas o negócio é considerado de maior complexidade.
Com a iminente saída de Jovic por empréstimo, o substituto natural de Benzema no ataque do Real deve ser o também jovem Borja Mayoral, formado na base do clube. Mariano Diaz é outra opção no elenco, mas time e jogador estão em rota de colisão porque o atleta não quer deixar o clube.

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