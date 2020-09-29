Manchester United entra na briga por empréstimo de Jovic e se torna favorito para a contratação, diz jornal

Crédito: AFP

O diário 'As', da Espanha, afirma nesta terça-feira (29) que o Manchester United é mais um dos clubes interessados no empréstimo do atacante sérvio Luka Jovic, do Real Madrid. Os ingleses teriam se movimentado com rapidez e, de acordo com a publicação, são os favoritos à contratação do jogador.Com três atacantes no elenco principal, o Real Madrid quer que Jovic seja emprestado para ter maior rodagem após uma temporada em que ele foi pouco utilizado. Além do Manchester United, três times italianos também teriam interesse em ter o jogador: Inter de Milão, Milan e Roma.

Porém, apesar da via ainda estar aberta para que os clubes italianos fechem a contratação, o time do United considera que a opção que mais agrada ao sérvio é jogar pelos Red Devils. Os ingleses também tinham interesse em Cavani, mas o negócio é considerado de maior complexidade.