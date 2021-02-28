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futebol

Manchester United e Real Madrid disputam contratação de Sancho

Borussia Dortmund está disposto a vender atacante inglês na próxima janela de transferências, enquanto preza pela permanência de Haaland no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 13:28

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 13:28

Crédito: Sancho deve sair do Dortmund ao final desta temporada (Ina Fassbender / AFP
O Manchester United terá a concorrência do Real Madrid pela contratação de Jadon Sancho por 75 milhões de libras (R$ 579,5 milhões) na próxima janela de transferências, segundo o “Daily Express”. O atleta foi alvo dos ingleses no último verão europeu, mas enfrentou uma forte barreira econômica do Dortmund apesar das bases salariais acertadas com o jogador.No entanto, o clube alemão sente o impacto financeiro da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e deve se desfazer de um dos seus principais jogadores do elenco. Por conta disso, a equipe da Bundesliga diminuiu a pedida pelo atacante em relação ao que pediu no último mercado aos Diabos Vermelhos.
> Veja a tabela da Bundesliga
O Real Madrid está cada vez mais distante de Mbappé, a prioridade de Florentino Pérez, enquanto o Dortmund prioriza a saída de Sancho e a permanência de Haaland, outro alvo merengue. O clube espanhol não gastou nenhum dinheiro nas duas últimas janelas de transferência e espera ser protagonista em junho.

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