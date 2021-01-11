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Manchester United e Liverpool se enfrentam na próxima fase da Copa da Inglaterra; veja todos os duelos

Federação Inglesa sorteia duelos da fase de 16 avos de final e maior clássico da Terra da Rainha acontecerá na casa dos Diabos Vermelhos. Jogos serão no fim do mês de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 17:30

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:30

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Após a realização de quase todos os jogos da terceira fase da Copa da Inglaterra, a Federação Inglesa de Futebol sorteou nesta segunda-feira os confrontos da quarta rodada do torneio (16 avos de final), que é o mais antigo da história do futebol. Os jogos acontecerão entre 22 e 25 de janeiro.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO sorteio reservou o maior clássico do país para esta fase. Manchester United e Liverpool se enfrentarão no Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos. A vaga será decidida em jogo único e em caso de empate a partida irá para a prorrogação. Caso necessário, a disputa será decidida nos pênaltis.
O Arsenal enfrenta o Southampton ou Shrewsbury Town, da terceira divisão, que ainda vão decidir quem avança. O Chelsea pegará o Luton Town, da segunda divisão, assim como o Tottenham terá um adversário da Championship. O time de Mourinho encara o Wycombe. O Manchester City, por sua vez, enfrentará o Cheltenham Town, da quarta divisão.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu

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