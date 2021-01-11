Manchester United e Liverpool se enfrentam na próxima fase da Copa da Inglaterra; veja todos os duelos

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Após a realização de quase todos os jogos da terceira fase da Copa da Inglaterra, a Federação Inglesa de Futebol sorteou nesta segunda-feira os confrontos da quarta rodada do torneio (16 avos de final), que é o mais antigo da história do futebol. Os jogos acontecerão entre 22 e 25 de janeiro.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO sorteio reservou o maior clássico do país para esta fase. Manchester United e Liverpool se enfrentarão no Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos. A vaga será decidida em jogo único e em caso de empate a partida irá para a prorrogação. Caso necessário, a disputa será decidida nos pênaltis.

O Arsenal enfrenta o Southampton ou Shrewsbury Town, da terceira divisão, que ainda vão decidir quem avança. O Chelsea pegará o Luton Town, da segunda divisão, assim como o Tottenham terá um adversário da Championship. O time de Mourinho encara o Wycombe. O Manchester City, por sua vez, enfrentará o Cheltenham Town, da quarta divisão.