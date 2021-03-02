Manchester United deve ser novo destino de Raphael Varane

O Real Madrid está disposto a vender o zagueiro Raphael Varane para o Manchester United, segundo o “Manchester Evening News”. As informações apontam que o defensor pode custar cerca de 61 milhões de euros (R$ 474,5 milhões) e que os merengues esperam juntar fundos para investir em Mbappé na próxima janela de transferências.O francês possui contrato com a equipe espanhola até 2022, mas não renovou seu vínculo, pois acredita que há uma grande diferença entre o salário que lhe foi oferecido e o que outros jogadores recebem. Diversos meios da imprensa espanhola dão como certa a saída do atleta e os Diabos Vermelhos monitoram o camisa cinco há anos.