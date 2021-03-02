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futebol

Manchester United deve ser novo destino de Raphael Varane

Zagueiro do Real Madrid está próximo de uma saída após não ter renovado seu contrato. Clube merengue quer fazer dinheiro para investir em Mbappé no mercado...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 09:59
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid está disposto a vender o zagueiro Raphael Varane para o Manchester United, segundo o “Manchester Evening News”. As informações apontam que o defensor pode custar cerca de 61 milhões de euros (R$ 474,5 milhões) e que os merengues esperam juntar fundos para investir em Mbappé na próxima janela de transferências.O francês possui contrato com a equipe espanhola até 2022, mas não renovou seu vínculo, pois acredita que há uma grande diferença entre o salário que lhe foi oferecido e o que outros jogadores recebem. Diversos meios da imprensa espanhola dão como certa a saída do atleta e os Diabos Vermelhos monitoram o camisa cinco há anos.
> Veja a tabela da Premier League
Além do clube inglês, o Paris Saint-Germain também pode entrar na disputa pela contratação de Varane. O Manchester United também já foi especulado como o possível destino de Sergio Ramos, assim como os franceses, uma vez que o espanhol encerra seu contrato com o Real Madrid ao final da temporada.

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