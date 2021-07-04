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futebol

Manchester United cogita envolver meia em negociação por Varane

Clube inglês pode ceder Donny van de Beek ao Real Madrid com o objetivo de diminuir o valor pedido pelos espanhóis pela contratação do defensor...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 11:15

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 11:15

Crédito: Van de Beek pode ser envolvido em negociação e jogar no Real Madrid (Divulgação/Manchester United
O Manchester United cogita envolver Donny van de Beek em negociação com o Real Madrid pela contratação de Varane, segundo o "The Mirror". As informações indicam que os merengues teriam interesse na chegada do holandês para a próxima temporada.Além de diminuir o valor cobrado pelos espanhóis por conta da transferência do zagueiro francês, a equipe de Carlo Ancelotti teria a opção de compra definitiva do meio-campista estabelecida em contrato para 2022. Apesar do interesse do Ajax, os Diabos Vermelhos não cogitam esta operação.
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Van de Beek não faz parte dos planos do técnico Solskjaer para o futuro do Manchester United. Na última temporada, o jogador participou de 36 partidas com a camisa dos Red Devils, mas iniciou no banco de reservas em grande parte da temporada.
O camisa 34 foi tratado como a principal contratação do time de Old Trafford na última janela de transferências do verão europeu. O jovem de 24 anos conquistou grande destaque no Ajax, onde despertou o interesse de outros grandes clubes do continente.

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