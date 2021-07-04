Manchester United cogita envolver meia em negociação por Varane

Crédito: Van de Beek pode ser envolvido em negociação e jogar no Real Madrid (Divulgação/Manchester United

O Manchester United cogita envolver Donny van de Beek em negociação com o Real Madrid pela contratação de Varane, segundo o "The Mirror". As informações indicam que os merengues teriam interesse na chegada do holandês para a próxima temporada.Além de diminuir o valor cobrado pelos espanhóis por conta da transferência do zagueiro francês, a equipe de Carlo Ancelotti teria a opção de compra definitiva do meio-campista estabelecida em contrato para 2022. Apesar do interesse do Ajax, os Diabos Vermelhos não cogitam esta operação.

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Van de Beek não faz parte dos planos do técnico Solskjaer para o futuro do Manchester United. Na última temporada, o jogador participou de 36 partidas com a camisa dos Red Devils, mas iniciou no banco de reservas em grande parte da temporada.