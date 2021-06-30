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Manchester United chega a acordo com o Borussia Dortmund e fecha a contratação de Jadon Sancho

Jogador de 21 anos será comprado pelos Diabos Vermelhos por 90 milhões de euros (R$ 533 milhões) e assinará contrato de cinco temporadas. Exame médico é a última pendência...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 15:39

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 15:39

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL/AFP/POOL
Fim da novela com final feliz para o torcedor do Manchester United. O clube inglês fechou nesta quarta-feira a contratação do atacante Jadon Sancho, que pertence ao Borussia Dortmund. Sonho antigo da direção dos Red Devils, o atleta assinará por cinco temporadas, até junho de 2026.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do "The Guardian", o Manchester United pagará 90 milhões de euros (R$ 533 milhões) pelo atleta de 21 anos. Com este valor, Sancho passará a ser a segunda maior contratação da Premier League, atrás apenas de Paul Pogba, pelo próprio Manchester United.
Ainda de acordo com o repórter italiano, as últimas pendências antes do anúncio oficial são os exames médicos e a assinatura do contrato. Concentrado com a seleção inglesa, que está nas quartas de final da Eurocopa, a confirmação poderá ocorrer nos próximos dias.
O interesse do Manchester United em Sancho já é antigo e as partes chegaram a negociar há cerca de um ano, mas sem final feliz para os ingleses. Recentemente, o Chelsea também se interessou pelo atleta, de acordo com o "The Athletic", mas o estafe do atleta informou aos Blues que seu desejo era atuar nos Red Devils.
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Campeão da Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund na temporada 2020/21, com grande exibição individual na final, Sancho fez 38 partidas pelo clube aurinegro no ano. Ao todo, o camisa 7 marcou 16 gols e deu 20 assistências.

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