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futebol

Manchester United aumenta oferta por Jadon Sancho

Clube inglês teve proposta inicial recusada pelo Borussia Dortmund, pois clube alemão quer mais dinheiro garantido na negociação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 09:32

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 09:32

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP / POOL
O Manchester United aumentou a oferta pela contratação de Jadon Sancho, segundo o "Daily Mail". A equipe inglesa teve sua primeira proposta de 67 milhões de libras (R$ 400 milhões), além de bônus que poderiam fazer a operação chegar a 75 milhões de libras (R$ 447 milhões) recusada pelo Dortmund.O clube alemão gostaria de fechar a operação em cerca de 86 milhões de libras. Além disso, as discussões giram em torno de uma quantidade maior de dinheiro garantida e bônus mais palpáveis que o camisa sete possa alcançar com a camisa dos Diabos Vermelhos.
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As informações não indicam um valor, mas a publicação informa que a nova oferta ultrapassa a primeira de 75 milhões de libras, além de dar mais garantias financeiras ao Dortmund. Falta apenas o acordo entre os clubes para que Sancho assine contrato com os Red Devils por cinco temporadas.
O inglês já havia sido objeto de desejo do Manchester United na última janela de transferências. Na época, a equipe alemã cobrou um valor muito alto pela saída do atleta e travou a operação. No momento, os aurinegros estão dispostos a negociá-lo.

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