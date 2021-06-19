Manchester United aumenta oferta por Jadon Sancho

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O Manchester United aumentou a oferta pela contratação de Jadon Sancho, segundo o "Daily Mail". A equipe inglesa teve sua primeira proposta de 67 milhões de libras (R$ 400 milhões), além de bônus que poderiam fazer a operação chegar a 75 milhões de libras (R$ 447 milhões) recusada pelo Dortmund.O clube alemão gostaria de fechar a operação em cerca de 86 milhões de libras. Além disso, as discussões giram em torno de uma quantidade maior de dinheiro garantida e bônus mais palpáveis que o camisa sete possa alcançar com a camisa dos Diabos Vermelhos.

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As informações não indicam um valor, mas a publicação informa que a nova oferta ultrapassa a primeira de 75 milhões de libras, além de dar mais garantias financeiras ao Dortmund. Falta apenas o acordo entre os clubes para que Sancho assine contrato com os Red Devils por cinco temporadas.