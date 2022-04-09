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Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes fazem clássico entre líder e vice-líder da competição nacional, separadas apenas por um ponto na tabela de classificação. Duelo acontece no Etihad Stadium...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 10:59

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 10:59

A bola vai rolar para um dos duelos mais aguardados de toda a temporada europeia. Neste domingo, Manchester City e Liverpool se encontraram em jogo de líder contra o vice-líder pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no Etihad Stadium, casa dos Sky Blues, às 12h30 (de Brasília).MANCHESTER CITYLíder da competição, o Manchester City busca mais um bicampeonato consecutivo. Atualmente, os Cityzens têm 73 pontos e sabem que uma vitória é fundamental para manter os Reds longe na disputa. Na última partida, o time de Guardiola venceu o Burnley por 2 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
LIVERPOOLCampeão nacional há duas temporadas, o Liverpool tenta destronar o Manchester City novamente. Para isso, a vitória é a única opção para que a liderança seja alcançada neste domingo. Com 72 pontos, a equipe de Klopp vem de vitória por 2 a 0 sobre o Watford.
+ Saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos das quartas de final da Champions LeagueFICHA TÉCNICA
Manchester City x LiverpoolPremier League - Campeonato Inglês32ª Rodada​Data e horário: 10/04/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Laporte e João Cancelo; Bernardo Silva (Gündogan), Rodri e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling.
Desfalques: Rúben Dias e Palmer (lesionados); Mendy (afastado).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson (Keïta), Fabinho e Thiago Alcântara; Salah, Mané e Luis Díaz.
Desfalques: Fabinho (dúvida).
Crédito: Noprimeiroturno,LiverpooleManchesterCityempataramem2a2,emAnfieldRoad(Foto:PAULELLIS/AFP

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