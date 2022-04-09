Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para um dos duelos mais aguardados de toda a temporada europeia. Neste domingo, Manchester City e Liverpool se encontraram em jogo de líder contra o vice-líder pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no Etihad Stadium, casa dos Sky Blues, às 12h30 (de Brasília).MANCHESTER CITYLíder da competição, o Manchester City busca mais um bicampeonato consecutivo. Atualmente, os Cityzens têm 73 pontos e sabem que uma vitória é fundamental para manter os Reds longe na disputa. Na última partida, o time de Guardiola venceu o Burnley por 2 a 0.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

LIVERPOOLCampeão nacional há duas temporadas, o Liverpool tenta destronar o Manchester City novamente. Para isso, a vitória é a única opção para que a liderança seja alcançada neste domingo. Com 72 pontos, a equipe de Klopp vem de vitória por 2 a 0 sobre o Watford.

+ Saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos das quartas de final da Champions LeagueFICHA TÉCNICA

Manchester City x LiverpoolPremier League - Campeonato Inglês32ª Rodada​Data e horário: 10/04/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Laporte e João Cancelo; Bernardo Silva (Gündogan), Rodri e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling.

Desfalques: Rúben Dias e Palmer (lesionados); Mendy (afastado).

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson (Keïta), Fabinho e Thiago Alcântara; Salah, Mané e Luis Díaz.

Desfalques: Fabinho (dúvida).