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Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam pela semifinal do torneio mais antigo do mundo e quem vencer avança para a grande final. Crystal Palace e Chelsea jogam no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 14:36

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 14:36

A bola vai rolar pela primeira semifinal da Copa da Inglaterra. Neste sábado, menos de uma semana após se enfrentarem pela Premier League, Manchester City e Liverpool decidem quem vai à final do torneio mais antigo da história do futebol. O jogo acontece no Estádio de Wembley, às 11h30 (de Brasília).MANCHESTER CITYDepois de se classificar para as semifinais da Champions League de maneira dramática no meio da semana, o Manchester City agora vira a chave para a Copa da Inglaterra, competição que a equipe de Guardiola tem seis títulos. Nas quartas de final, os Cityzens eliminaram o Southampton.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Inglês
LIVERPOOLAssim como o rival deste sábado, o Liverpool também vem de classificação na Champions League, mas de maneira mais tranquila. O time de Jürgen Klopp, que não vence a competição desde 2006, tenta o oitavo título do torneio. Nas quartas de final, os Reds bateram o Nottingham Forest.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa na temporada 2021/22FICHA TÉCNICA
Manchester City x LiverpoolFA Cup - Copa da InglaterraSemifinal​Data e horário: 16/04/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Stones, Laporte e Aké; Bernardi Silva, Rodri e Gündogan; Gabriel Jesus, Sterling e Grealish.
Desfalques: De Bruyne e Walker (lesionados); Palmer (dúvida); Mendy (afastado).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté (Matip), Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago Alcântara; Salah, Mané e Luis Díaz (Roberto Firmino).
Desfalques: Diogo Jota e Salah (dúvidas).
Crédito: ManchesterCityeLiverpoolempataramem2a2noúltimodomingo(Foto:PAULELLIS/AFP

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