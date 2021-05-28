Manchester City x Chelsea: saiba onde assistir e prováveis escalações da final da Champions League

Chegou a hora da decisão do maior torneio de clubes do planeta. Neste sábado, Manchester City e Chelsea se enfrentam pela grande final da Champions League. O jogo acontece no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, no norte de Portugal, às 16h (de Brasília).
Em caso de empate no tempo normal, o duelo irá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a decisão será nas penalidades máximas.
Na Champions League, os Cityzens ainda estão invictos, com 12 vitórias em 11 partidas. Nas oitavas de final, os Sky Blues eliminaram o Borussia Mönchengladbach; nas quartas de final, a vítima foi o Borussia Dortmund; enquanto nas semifinais o adversário foi o Paris Saint-Germain.
Na Liga dos Campeões, o clube de Londres não está invicto, mas também tem boa campanha. Na fase de grupos, foram quatro vitórias e dois empates. Nas oitavas de final, os Blues eliminaram o Atlético de Madrid; nas quartas de final, o adversário foi o Porto; nas semifinais, o duelo foi com o Real Madrid.
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Fernandinho, Gündogan e Bernardo Silva; Mahrez, Phil Foden e Kevin De Bruyne.