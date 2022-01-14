  • Manchester City x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Manchester City x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester City tem a oportunidade de dar passos largos em busca do título do Campeonato Inglês, enquanto os Blues buscam encurtar vantagem para os líderes...
LanceNet

14 jan 2022 às 12:13

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:13

O Manchester City recebe o Chelsea neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Pep Guardiola pode dar um largo passo em busca de mais um título do Campeonato Inglês em caso de vitória, mas os Blues buscam encurtar a vantagem para os líderes do torneio.FALA, GUARDIOLA- Assistindo os jogos contra Liverpool e Tottenham, eu vi que o Chelsea está completamente diferente do que enfrentamos no Stamford Bridge. O Tuchel é muito criativo. Um dos poucos técnicos com quem aprendendo constantemente a ser melhor. E iremos enfrentar um exclenete time, o campeão da Europa - disse o comandante do Manchester City.
FALA, TUCHEL​- O Manchester City não abriu vantagem nos últimos meses, mas sim nos últimos anos e não tenho vergonha de falar isso. Vamos tentar nos aproximar. Será um jogo muito difícil, mas não impossível. É futebol e você pode fazer tudo. Temos que ter coragem. Precisamos de um pouco de sorte, de momento e estar no nosso melhor nível - disse o técnico do Chelsea.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Chelsea
Data e horário: 15/1/2022, às 9h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Laporte e Cancelo; Gundogan, Rodri e De Bruyne; Bernardo Silva, Jesus e Foden
Desfalques: John Stones (machucado). Riyad Mahrez (Copa Africana de Nações)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Thiago Silva, Rudiger e Sarr; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku
Desfalques: Ben Chilwell, Reece James e Trevoh Chalobah (machucados). Andreas Christensen (Covid-19). Edouard Mendy (Copa Africana de Nações)
Crédito: No primeiro turno, Manchester City venceu com gol de Gabriel Jesus

