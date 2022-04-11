Manchester City tem interesse na contratação de Kroos, diz site

Kroos pode estar de saída do Real Madrid. De acordo com o site ‘El Nacional’, o Manchester City planeja enviar uma proposta pelo jogador. O meia tem contrato com o clube merengue até junho de 2023 e pode deixar a equipe antes de cumprir seu último ano de contrato.> Mãe de torcedor do Everton diz que Cristiano Ronaldo agrediu seu filho autista; polícia investiga o caso

O meia é pedido de Pep Guardiola, que trabalhou com o jogador nos tempos de Bayern de Munique. Antes de se transferir para o Real Madrid em 2014, Kroos foi campeão da Champions League pela equipe bávara.

Ainda de acordo com o site, o Real Madrid planeja aproveitar mais o uruguaio Valverde e o jovem Eduardo Camavinga no meio de campo da equipe.

Segundo o site ‘A Bola’, o Manchester City prepara uma oferta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) para contar com o jogador.