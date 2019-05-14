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Liga dos Campeões

Manchester City pode ser suspenso da Liga dos Campeões por um ano

Comitê que investiga o City por possíveis violações ao Fair Play Financeiro deve sugerir à Uefa a suspensão do clube por um ano

Publicado em 

13 mai 2019 às 22:32

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 22:32

O Manchester City conquistou o bicampeonato inglês Crédito: (Foto: Divulgação/Twiter Manchester City)
Atual bicampeão inglês, o Manchester City pode ser banido de participar de competições organizadas pela Uefa por um ano. A informação foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal "New York Times".
De acordo com a publicação, o comitê que investiga o City por possíveis violações ao Fair Play Financeiro deve sugerir à Uefa a suspensão por um ano. A investigação acontece há quatro meses envolvendo profissionais da Uefa e da FA (Associação de Futebol da Inglaterra).
A próxima Liga dos Campeões da Europa tem início em junho de 2020. Caso seja punido, é provável que o City ainda participe da edição em 2020/21, porque o clube precisa ter tempo para recorrer à Corte Arbitral do Esporte.
A investigação sobre o City foi divulgada pela Uefa em março. Na ocasião, o clube negou infrações:
"O Manchester City recebe a abertura de uma investigação formal da Uefa como uma oportunidade para clarear as especulações resultantes da pirataria ilegal e da publicação fora do contexto de emails do clube. A acusação de irregularidades financeiras é totalmente falsa. As contas publicadas do clube estão completas", alegou o clube em março.

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