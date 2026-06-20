Ex-Vasco decide, Paraguai vence a Turquia, elimina rival e segue vivo na Copa do Mundo

O Paraguai segue na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em um confronto com clima de decisão no estádio da baía de São Francisco, em Santa Clara, a seleção sul-americana venceu a Turquia por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo D, graças ao gol relâmpago de Matías Galarza. O ex-volante de Vasco e Coritiba balançou as redes com apenas 1min04 de partida, registrando o gol mais rápido desta edição do Mundial. O duelo ainda ficou marcado pela expulsão de Miguel Almirón após a aplicação de uma nova regra da Fifa inspirada em um episódio envolvendo Vini Jr.









Com a derrota, a Turquia está eliminada da competição. Sem pontuar após duas rodadas, os turcos não conseguem mais alcançar os Estados Unidos, líderes da chave com seis pontos, nem ultrapassar Paraguai ou Austrália, mesmo em caso de vitória na rodada final, por conta do critério de confronto direto. Já o Paraguai chegou aos três pontos e igualou a pontuação dos australianos.





A definição da segunda vaga do Grupo D acontecerá no dia 26 de junho, às 2h (de Brasília), novamente em Santa Clara, quando Paraguai e Austrália fazem um confronto direto pela classificação. No mesmo horário, em Los Angeles, a já eliminada Turquia se despede da Copa diante dos Estados Unidos.





O Paraguai entrou em campo disposto a sufocar o adversário desde os primeiros instantes, e a estratégia deu resultado imediato. A Turquia falhou na saída de bola, Cubas e Enciso trocaram passes rápidos, e a bola chegou até Galarza. De fora da área, o volante acertou um belo chute para abrir o placar antes mesmo dos dois minutos de jogo.





Abalada pelo gol precoce, a Turquia demorou a reagir. Aos poucos, passou a controlar mais a posse de bola e pressionar o sistema defensivo paraguaio, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. A melhor chance da equipe no primeiro tempo surgiu aos 34 minutos, quando Müldür cabeceou e acertou o travessão e a trave no mesmo lance. No minuto seguinte, o Paraguai respondeu em contra-ataque, e Cáceres obrigou Çakir a fazer boa defesa.





Ainda antes do intervalo, a partida ganhou um novo ingrediente. Aos 47 minutos, Miguel Almirón foi expulso após colocar a mão sobre a boca durante uma discussão com um adversário. Chamado pelo VAR, o árbitro aplicou o cartão vermelho com base na nova orientação disciplinar adotada pela Fifa.





Mesmo com um jogador a mais durante toda a etapa final, a Turquia não conseguiu encontrar soluções para evitar a eliminação. Demiral tentou em chutes de longa distância, enquanto Calhanoglu e Yildiz também arriscaram, mas sem precisão. O Paraguai, por sua vez, levou perigo nos contra-ataques e quase ampliou em jogada individual de Enciso.





Nos minutos finais, os turcos apostaram nos cruzamentos para a área em busca do empate. Gul desperdiçou duas boas oportunidades, e, já no apagar das luzes, Demiral apareceu como elemento surpresa e cabeceou com perigo, mandando a bola muito perto do gol. O Paraguai resistiu à pressão, segurou a vantagem construída nos primeiros segundos e manteve vivo o sonho de avançar às oitavas de final.