Manchester City pode oferecer Bernardo Silva em uma negociação por Lionel Messi, diz jornal

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O Manchester City não medirá esforços para contratar o craque Lionel Messi. Com isso, os Citizens já trabalham uma proposta para convencer o argentino a se mudar para a Inglaterra e jogar a Premier League. Nesta quinta, o jornal catalão 'Sport' noticiou que os ingleses pretendem incluir o português Bernardo Silva na negociação.

Sendo assim, o City deverá apresentar uma proposta no valor fixo de 100 milhões de euros e ainda o passe de três jogadores, entre eles, o português, de 26 anos. A equipe conta com a figura de Pep Guardiola, que treinou o 'La Pulga' no melhor momento da sua carreira e sai na frente dos adversários para acolher Messi, após 20 anos de Barcelona.

Na temporada 2019/20, o antigo jogador do Benfica e Monaco perdeu espaço na equipe titular, e é considerado apenas um suplente. No entanto, ele tem características que agradam a direção do clube catalão e seu novo treinador, Ronald Koeman, um velho conhecido da torcida.