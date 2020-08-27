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Manchester City pode oferecer Bernardo Silva em uma negociação por Lionel Messi, diz jornal

Periódico catalão 'Sport' noticia que os Citizens deverão apresentar uma proposta de 100 milhões de euros e ainda o passe de três jogadores, entre eles, o português, de 26 anos...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 16:49
Crédito: Divulgação
O Manchester City não medirá esforços para contratar o craque Lionel Messi. Com isso, os Citizens já trabalham uma proposta para convencer o argentino a se mudar para a Inglaterra e jogar a Premier League. Nesta quinta, o jornal catalão 'Sport' noticiou que os ingleses pretendem incluir o português Bernardo Silva na negociação.
Sendo assim, o City deverá apresentar uma proposta no valor fixo de 100 milhões de euros e ainda o passe de três jogadores, entre eles, o português, de 26 anos. A equipe conta com a figura de Pep Guardiola, que treinou o 'La Pulga' no melhor momento da sua carreira e sai na frente dos adversários para acolher Messi, após 20 anos de Barcelona.
Na temporada 2019/20, o antigo jogador do Benfica e Monaco perdeu espaço na equipe titular, e é considerado apenas um suplente. No entanto, ele tem características que agradam a direção do clube catalão e seu novo treinador, Ronald Koeman, um velho conhecido da torcida.
Além do português, o Barcelona também tem interesse no brasileiro Gabriel Jesus e no zagueiro espanhol Eric García, que foi revelado pelo clube, e os culés têm o sonho de repatriá-lo, ainda mais após a última temporada, em que a defesa foi tão questionada, tendo como ápice a humilhação na derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique.

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