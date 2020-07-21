Manchester City goleia Watford e complica rival na Premier League

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Pela 37ª rodada da Premier League, o Manchester City goleou o Watford por 4 a 0. Sterling, duas vezes, Foden e Laporte marcaram os gols dos Citizens e complicaram a vida dos mandantes.

COMPLICOUCom a derrota, o Watford pode entrar na zona de rebaixamento se o Aston Villa vencer o Arsenal nesta rodada. Na última rodada, os Hornets enfrentam os Gunners e precisam vencer.

PARTIDAÇASterling fez uma grande partida. Aos 31 minutos do primeiro tempo, recebeu cruzamento de Walker, dominou e chutou no ângulo. Aos 40, cobrou pênalti defendido por Foster, mas marcou no rebote.