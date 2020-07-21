Manchester City goleia Watford e complica rival na Premier League

Pela 37ª rodada da Premier League, o Manchester City goleou o Watford por 4 a 0. Sterling, duas vezes, Foden e Laporte marcaram os gols dos Citizens e complicaram a vida dos mandantes.
COMPLICOUCom a derrota, o Watford pode entrar na zona de rebaixamento se o Aston Villa vencer o Arsenal nesta rodada. Na última rodada, os Hornets enfrentam os Gunners e precisam vencer.
PARTIDAÇASterling fez uma grande partida. Aos 31 minutos do primeiro tempo, recebeu cruzamento de Walker, dominou e chutou no ângulo. Aos 40, cobrou pênalti defendido por Foster, mas marcou no rebote.
MAIS UMACom mais uma assistência na partida, De Bruyne completou 19 passes para gol na Premier League desta temporada. O recorde é de Thierry Henry, com 20. O belga poderia ter empatado com o francês, mas Sterling desperdiçou a oportunidade.