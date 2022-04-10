Manchester City e Liverpool empatam em 'final antecipada' e Campeonato Inglês segue em aberto

Um jogaço, digno de dois times que levam a alcunha de "melhores do mundo". Neste domingo, Manchester City e Liverpool se enfrentaram pelo Campeonato Inglês e as equipes empataram em 2 a 2 no Etihad Stadium. De Bruyne e Gabriel Jesus fizeram para o time da casa. Diogo Jota e Mané balançaram as redes para os visitantes.INÍCIO AGITADOO Manchester City precisou de apenas cinco minutos para balançar as redes, mas antes perdeu grande chance com Sterling, que ficou cara a cara com Ederson em passe de Gabriel Jesus. Na sequência, De Bruyne, driblou Fabinho e bateu da entrada da área. A bola desviou em Matip, bateu na trave e entrou.