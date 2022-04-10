Manchester City e Liverpool empatam em 'final antecipada' e Campeonato Inglês segue em aberto

Um jogaço, digno de dois times que levam a alcunha de "melhores do mundo". Neste domingo, Manchester City e Liverpool se enfrentaram pelo Campeonato Inglês e as equipes empataram em 2 a 2 no Etihad Stadium. De Bruyne e Gabriel Jesus fizeram para o time da casa. Diogo Jota e Mané balançaram as redes para os visitantes.INÍCIO AGITADOO Manchester City precisou de apenas cinco minutos para balançar as redes, mas antes perdeu grande chance com Sterling, que ficou cara a cara com Ederson em passe de Gabriel Jesus. Na sequência, De Bruyne, driblou Fabinho e bateu da entrada da área. A bola desviou em Matip, bateu na trave e entrou.
ALÔ, MÃENovidade no time titular do City, Gabriel Jesus colocou o time azul na frente aos 36 minutos. De Bruyne bateu escanteio pela esquerda, a zaga do Liverpool afastou e a bola sobrou para João Cancelo. Com muita categoria, o português levantou na segunda trave e o camisa 9 brasileiro mandou para o gol.
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SEQUÊNCIAManchester City e Liverpool voltam a campo na quarta-feira, ambos pela Champions League. Os Cityzens encaram o Atlético de Madrid, enquanto os Reds têm duelo com o Benfica. No sábado, porém, as equipes se enfrentam novamente, desta vez pela Copa da Inglaterra.