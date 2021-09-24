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Manchester City busca contratação de Mbappé a qualquer preço

Sheik Mansour deu carta branca para que Txiki Begiristain, diretor esportivo do clube inglês, contrate o atacante francês para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 14:09

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:09

Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP
O Manchester City irá tentar de tudo pela contratação de Kylian Mbappé em 2022. Segundo os jornalistas Ian McGarry e Duncan Castles, o Sheik Mansour, dono da equipe inglesa, deu carta branca para que Txiki Begiristain, diretor esportivo do clube, leve o francês para a Premier League a qualquer custo.O camisa sete do Paris Saint-Germain encerra seu contrato com o clube francês ao final desta temporada. No entanto, o Manchester City espera ganhar uma disputa pelo atacante contra o Real Madrid oferecendo um alto salário e um alto valor de luvas pela transferência do atleta.
> Veja a tabela da Ligue 1
Enquanto a janela de transferências do próximo verão europeu está longe, Mbappé segue atuando em grande nível com o PSG. O atacante foi eleito o melhor jogador da Ligue 1 no mês de agosto, mas poderá iniciar negociações com novos clubes a partir de janeiro.
O atleta já recusou diversas propostas do Paris Saint-Germain por uma renovação contratual e busca novos desafios na carreira. O Manchester City também deve buscar um outro nome no mercado para assumir o posto de centroavante, sendo Harry Kane e Erling Haaland os favoritos.

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