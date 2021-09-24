Manchester City busca contratação de Mbappé a qualquer preço

Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP

O Manchester City irá tentar de tudo pela contratação de Kylian Mbappé em 2022. Segundo os jornalistas Ian McGarry e Duncan Castles, o Sheik Mansour, dono da equipe inglesa, deu carta branca para que Txiki Begiristain, diretor esportivo do clube, leve o francês para a Premier League a qualquer custo.O camisa sete do Paris Saint-Germain encerra seu contrato com o clube francês ao final desta temporada. No entanto, o Manchester City espera ganhar uma disputa pelo atacante contra o Real Madrid oferecendo um alto salário e um alto valor de luvas pela transferência do atleta.

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Enquanto a janela de transferências do próximo verão europeu está longe, Mbappé segue atuando em grande nível com o PSG. O atacante foi eleito o melhor jogador da Ligue 1 no mês de agosto, mas poderá iniciar negociações com novos clubes a partir de janeiro.