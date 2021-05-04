Manchester City bate o PSG de Neymar e chega à final da Champios League

O Manchester City está na final da Champions League. Após vencer o PSG na ida na última semana, o time de Pep Guardiola bateu os franceses novamente e é o primeiro finalista desta edição. Com dois gols de Mahrez, os Cityzens triunfaram sobre os parisienses por 2 a 0.
O Paris Saint-Germain, que precisava buscar o resultado, iniciou a partida pressionando o Manchester City e aos seis minutos o árbitro Bjorn Kuipers marcou pênalti de Zinchenko. Com o auxílio da tecnologia, porém, a marcação foi anulada. A bola bateu no ombro do ucraniano e não na mão.
O PSG seguiu tentando marcar a saída de bola do Manchester City, mas o clube inglês soube sair da pressão e abriu o placar aos dez minutos. O goleiro Ederson fez lançamento para Zinchenko, que tocou para De Bruyne na entrada da área. Após a finalização do belga ser travada, Mahrez pegou o rebote e fez.
Se o contra-ataque funcionou no primeiro tempo para o Manchester City, a dose se repetiu na etapa final. Foden tabelou com De Bruyne e rolou para Mahrez aparecer livre na segunda trave e fazer o segundo. Pouco após o gol, Di María perdeu a cabeça, deu um pisão em Fernandinho e foi expulso.
PELA PRIMEIRA VEZ
Esta será a primeira vez que o Manchester City disputará a final da Champions League em sua história. A melhor participação do clube inglês antes deste ano havia sido na temporada 2015/16, quando foi eliminado para o Real Madrid nas semifinais.
A FINAL
O Manchester City agora aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Chelsea e Real Madrid, que será disputada nesta quarta-feira, em Londres. A final da Champions League será realizada no dia 29 de maio, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.