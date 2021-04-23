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futebol

Manchester City anuncia contratação de joia do Fluminense

Kayky permanece na equipe tricolor até o fim do ano e se apresenta na equipe dirigida por Pep Guardiola apenas em 2022...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:23

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 11:23
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Manchester City anunciou oficialmente a contratação de Kayky, principal promessa da atual base do Fluminense. A joia de 17 anos permanece no clube carioca até o final da temporada e deve ser integrado ao elenco dirigido por Pep Guardiola a partir de 2022.Após grande destaque na base tricolor, o jovem de 17 anos foi integrado ao plantel principal por Roger Machado. Em nove partidas disputadas até o momento, somando Campeonato Carioca e Libertadores, o ponta já marcou dois gols.
Ainda não há informações se Kayky irá ser aproveitado na equipe principal do Manchester City ou se irá ser emprestado para ganhar experiência. Atualmente, o elenco inglês conta do Mahrez, Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden e Ferran Torres como os principais extremos.

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