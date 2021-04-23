Manchester City anuncia contratação de joia do Fluminense

O Manchester City anunciou oficialmente a contratação de Kayky, principal promessa da atual base do Fluminense. A joia de 17 anos permanece no clube carioca até o final da temporada e deve ser integrado ao elenco dirigido por Pep Guardiola a partir de 2022.Após grande destaque na base tricolor, o jovem de 17 anos foi integrado ao plantel principal por Roger Machado. Em nove partidas disputadas até o momento, somando Campeonato Carioca e Libertadores, o ponta já marcou dois gols.