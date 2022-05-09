Manchester City acerta com Haaland, diz site

O Manchester City entrou em acordo com Haaland. Segundo o jornal ‘The Athletic’, o clube inglês deve notificar o Borussia Dortmund sobre o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de 63 milhões de libras (cerca de R$ 392 milhões).> Rivaldo comenta semifinal da Champions, critica Guardiola e projeta decisão: 'Tudo pode acontecer'

Haaland deve receber um salário semanal de 500 mil libras (cerca de R$ 3 milhões) e assinará um contrato por cinco anos com o Manchester City. Um anúncio da contratação do atacante norueguês deve ser feito nos próximos dias.

O atacante também foi alvo do Real Madrid e do Barcelona para a próxima temporada. Porém, desde abril, Haaland havia dado um sinal positivo para o avanço das negociações com o Manchester City.

Na atual temporada, Haaland marcou 28 gols e deu oito assistências em 29 jogos pelo Borussia Dortmund.