Mancha Verde aumenta o tom, pede mudanças na diretoria do Palmeiras e cobra Leila: 'Agora é direto com você'

Nem mesmo a possibilidade de mais um título apaziguou os bastidores do Palmeiras e a insatisfação da Mancha Verde, principal organizada do clube, parece estar cada vez maior com a atual presidente Leila Pereira. Dessa vez, o grupo de torcedores palmeirenses aumentou o tom das cobranças e prometeu intensificá-las independentemente do resultado da Recopa Sul-Americana. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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O principal ponto de discórdia é a presença de Olivério Junior no departamento de comunicação alviverde. Segundo a organizada, o profissional, que também é assessor de imprensa pessoal de Leila, seria torcedor do Corinthians, o que não é aceito tanto pelos palmeirenses da Mancha, quanto para conselheiros de oposição e situação, novamente de acordo com o manifesto divulgado.

Mas as reclamações também vão para outro alvo da Mancha Verde: Anderson Barros. O diretor de futebol do clube, atual bicampeão da Libertadores, tem desagradado os torcedores pela falta de eficiência nas contratações. Segundo o texto da organizada, Barros já era ruim na gestão Mauricio Galiotte e piorou com Leila Pereira. A cobrança é pela demissão do profissional e por reforços.Confira a íntegra do manifesto publicado pela Mancha Verde:

"FORA, GAMBÁ INFORMANTE!

Existem certas regras e condutas no mundo do futebol que são imperdoáveis. O famoso leva e traz para a imprensa é uma delas.

Já deu, presidente Leila! Exigimos a demissão imediata desse mau-caráter chamado Olivério Junior.

Se para você o time desse contratado não interfere em nada, mesmo ocupando um cargo de confiança, para nós interfere.

Acreditamos que quando uma pessoa é desprovida de caráter (o histórico dele fala por si só), cai por terra o seu argumento de que ele é um bom profissional.

Leila, agora é direto com você!

Sempre existirá cobrança, a diferença é que agora não existe diálogo, devido ao egocentrismo.

A torcida não aceita esse gambá. Muitos conselheiros, tanto de oposição, quanto situação, não querem esse sujeito lá.

O Palmeiras sempre teve presidentes e nenhum deles nunca foi o “dono”.

Pode acreditar que no seu mandato continuará assim. E não terá dono.

Vai bancar esse gambá por qual motivo?

O Palmeiras está acima de qualquer um!

Intensificaremos as cobranças, indiferente do resultado de quarta-feira. Queremos a demissão imediata desse gambá.

Também pedimos contratações e a saída do Anderson Barros (que já era ruim no mandato do Maurício e no seu piorou).

Fora, Olivério!Acorda, Leila!Contratações já!Anderson Barros: tchau!

Diretoria Mancha Alvi Verde"