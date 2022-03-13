Mallorca x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada, o Real Madrid visita o Mallorca buscando manter-se ainda mais firme na ponta da tabela. O jogo acontece no Estádio Iberostar, às 17h (de Brasília).MALLORCADe volta à elite espanhola neste ano, o Mallorca briga contra o rebaixamento e tenta evitar a queda para a segunda divisão. O time de Luis García atualmente ocupa a 16ª colocação, com 26 pontos, e tem dois a mais que o Cádiz, primeira equipe do Z-3 (o grupo dos rebaixados).
REAL MADRIDDepois de uma classificação emocionante na Champions League no meio de semana, o Real Madrid agora vira a chave para a La Liga, onde está perto de conquistar mais um título. Líder do torneio com 63 pontos, o time de Carlo Ancelotti sequer vê o segundo colocado no retrovisor.
FICHA TÉCNICA
Mallorca x Real MadridLa Liga - Campeonato Espanhol28ª RodadaData e horário: 14/03/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Iberostar, em Maiorca (ESP)Árbitro: José María Sánchez MartínezAssistentes: David Medié Jiménez e Xavier Estrada FernándezTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MALLORCA (Técnico: Luis García)Sergio Rico; Maffeo, Valjent, Raíllo e Jaume Costa; Sevilla, Baba, Kubo, Ángel e Dani Rodriguez; Muriqi
Desfalques: Manolo Reina e Battaglia (suspensos); Greif (Covid-19); Iñigo Ruiz (lesionado).
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Camavinga (Kroos), Casemiro e Modric; Asensio, Benzema e Vini Jr.
Desfalques: Kroos (dúvida).