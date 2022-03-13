Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mallorca x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Mallorca x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no encerramento de mais uma rodada da competição nacional. Merengues vêm de classificação histórica na Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2022 às 11:28

Publicado em 13 de Março de 2022 às 11:28

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada, o Real Madrid visita o Mallorca buscando manter-se ainda mais firme na ponta da tabela. O jogo acontece no Estádio Iberostar, às 17h (de Brasília).MALLORCADe volta à elite espanhola neste ano, o Mallorca briga contra o rebaixamento e tenta evitar a queda para a segunda divisão. O time de Luis García atualmente ocupa a 16ª colocação, com 26 pontos, e tem dois a mais que o Cádiz, primeira equipe do Z-3 (o grupo dos rebaixados).
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
REAL MADRIDDepois de uma classificação emocionante na Champions League no meio de semana, o Real Madrid agora vira a chave para a La Liga, onde está perto de conquistar mais um título. Líder do torneio com 63 pontos, o time de Carlo Ancelotti sequer vê o segundo colocado no retrovisor.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!FICHA TÉCNICA
Mallorca x Real MadridLa Liga - Campeonato Espanhol28ª Rodada​Data e horário: 14/03/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Iberostar, em Maiorca (ESP)Árbitro: José María Sánchez MartínezAssistentes: David Medié Jiménez e Xavier Estrada FernándezTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MALLORCA (Técnico: Luis García)Sergio Rico; Maffeo, Valjent, Raíllo e Jaume Costa; Sevilla, Baba, Kubo, Ángel e Dani Rodriguez; Muriqi
Desfalques: Manolo Reina e Battaglia (suspensos); Greif (Covid-19); Iñigo Ruiz (lesionado).
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Camavinga (Kroos), Casemiro e Modric; Asensio, Benzema e Vini Jr.
Desfalques: Kroos (dúvida).
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados