Mal no Campeonato Colombiano, adversário do Corinthians tem apostado as fichas na Libertadores

Talvez mais do que a vitória do Always Ready, da Bolívia, sobre o Corinthians, o triunfo do Deportivo Cali, da Colômbia, sobre os argentinos do Boca Júniors, foi uma surpresa na primeira rodada do grupo E da Libertadores.Isso porque jogar na altitude de La Paz já pressupõe dificuldade, e esse fator acima do nível do mar não se encontra em Cali, onde os azucareros bateram o segundo maior vencedor do torneio continental por 2 a 0.

Por conta dos resultados da última semana, o Timão trata o duelo contra o Deportivo, nesta quarta-feira (13), às 21h, como decisivo, para conquistar os primeiros três pontos na Liberta e não deixar os colombianos dispararem de cara.

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E para sair da Neo Química Arena com os três pontos, o Corinthians precisará contar com uma noite de Campeonato Colombiano para o Deportivo Cali na Libertadores.

Isso porque se o time verdiblanco deu a largada com uma vitória maiúscula na competição continental, o mesmo não tem acontecido na competição nacional da Colômbia, onde atualmente é o penúltimo colocado, com apenas três vitórias, mais oito derrotas e quatro empates, em 15 jogos.

EMPATE COM SABOR DE DERROTA NO FIM DE SEMANA

No último sábado (9), o Deportivo Cali chegou a ficar perto de vencer o Júnior Barranquilla, em casa, no estádio Colosso de Palmaseca, mas deixou o 1 a 0 escapar nos acréscimos da partida, quando sofreu o empate dos visitantes, com gol marcado pelo ex-palmeirense Borja, aos 48 minutos do segundo tempo.

- O Deportivo Cali na Copa Libertadores é motivado por sua vitória sobre o Boca, que era o favorito. Já na liga colombiana o time não tem feito valer os resultados. A equipe teve altos e baixos e isso os mantém fora da zona de classificação para a fase final. Mas na Copa Libertadores, o Cali entende que é outro torneio e por isso aposta em uma grande atuação como mostrou contra o Boca – destaca o jornalista Francisco Henao, que cobre o Deportivo Cali pelo El País.

Por outro lado, o Cali, que é o atual campeão do torneio Finalización, espécie de segundo turno do Campeonato Colombiano, não perde há cinco partidas, com três empate e duas vitórias no período.

DESFALQUE CONHECIDO

Para o duelo diante do Corinthians, o Deportivo Cali tem apenas um desfalque, que é conhecido da Fiel Torcida, o atacante Yony González, emprestado pelo Benfica até o fim desta temporada, mas que está lesionado.

Pelo Timão González chegou em janeiro de 2020, emprestado pelo Benfica até o meio da temporada, mas com um alinhamento de compra por R$ 13 milhões após o período. No entanto, o atacante jogou apenas quatro partidas pelo clube, com apenas quatro finalizações, sendo somente uma no gol.

Com a pandemia do novo coronavírus iniciando em março daquele ano, o exercício de compra não foi feito pelo Corinthians em junho, e o jogador foi novamente emprestado, dessa vez ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Yony já tem dois gols marcados na temporada, e é o vice-artilheiro do clube no ano até aqui, ao lado do argentino Guilhermo Burdisso e do chileno Sebástian Leyton

TREINADOR CONHECIDO

O Deportivo Cali é treinado pelo ex-goleiro Rafael Dudamel, vice-campeão da Libertadores com o clube como atleta, em 1999, perdendo a final para o Palmeiras.

Dudamel teve passagem recente pelo futebol brasileiro, já como treinador, dirigindo o Atlético-MG. Mas após eliminações precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana, ainda em fevereiro, foi demitido.

Na sequência, o treinador foi dirigir a Universidade de Chile, onde permaneceu até junho, e em setembro assumiu o Cali, sendo campeão do torneio Finalización dois meses depois. O título foi o primeiro de Rafael Dudamel na nova carreira.

ELENCO EQUILIBRADO

O elenco da equipe da Colômbia está no Brasil dede a madrugada de domingo (10), e na tarde desta segunda-feira (11) treinou na Academia de Futebol, Centro de Treinamentos do Palmeiras.

Entre os altos e baixos na temporada, o elenco dos decanos conta com uma mescla de jogadores experientes, até mesmo com rodagem internacional, como o goleiro Guilherme de Amores, ex-Fluminense, o zagueiro argentino Guilherme Burdisso, o meia Kevin Velasco e o atacante Teo Gutiérrez, alvo corintiano em 2015, e jovens destaques, como o meia Yimmi Congo e o atacante Edgard Camargo.

Velasco, inclusive, é o principal destaque da equipe colombiana na temporada até aqui. Autor do segundo gol contra o Boca, o jogador é artilheiro do time na temporada, com quatro tentos anotados.