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Mal como visitante, Fluminense tenta mostrar força em sequência em casa por recuperação após eliminação

Tricolor soma cinco partidas sem vencer fora de casa, mas não perdeu os três últimos confrontos disputados como mandante e tem quatro jogos no Rio de Janeiro...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 07:00
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense segue com dificuldades como visitante e chegou a cinco partidas sem vencer longe do Rio de Janeiro após a eliminação na Libertadores, na última quinta-feira. Como mandante, porém, são três jogos sem perder e agora o Tricolor aposta na sequência em casa para se reerguer no Campeonato Brasileiro e tentar sair com uma boa vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.
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Além dos confrontos com o Atlético-MG na segunda e na quinta-feira, às 20h e 21h30, respectivamente, o Flu também terá o Bahia pelo Brasileirão na outra segunda, dia 30, às 19h, e o Juventude no dia 2, quinta, também 19h. Os dois últimos acontecem no Maracanã, que está em novo processo de troca do gramado. Diante do Galo, o time joga primeiro em São Januário e depois no Estádio Nilton Santos.
Veja a tabela do Brasileirão
​A missão, porém, é bastante indigesta. O Atlético-MG é não só o líder do Brasileirão como também o melhor visitante do torneio, com seis vitórias e duas derrotas até aqui. O Fluminense aparece na 18ª posição entre os mandantes, mas fez seis jogos contra oito ou nove de todos os concorrentes acima. Foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.- Vamos enfrentar momentos de abatimento, o que é natural, porque a decepção foi grande. Mas a partir de amanhã estamos no CT focados em recuperação, trabalho, melhora, evolução, para ganharmos do Atlético-MG, que é outra pedreira. Não temos tanto tempo para lamentar - disse o atacante Fred após o desembarque da equipe no Rio de Janeiro.
Esta será também a reestreia de Marcão no comando do Fluminense. Depois da demissão de Roger Machado, o novo treinador comandou as duas atividades do elenco prévias ao confronto desta segunda-feira. Se quiser retornar à Libertadores em 2022, o Flu precisa começar a fazer contas e conquistar pontos.
O Atlético-MG é o atual líder do Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, segundo colocado e que perdeu na rodada. Já o Fluminense iniciou a rodada em 15º e tenta fugir na zona de rebaixamento que se aproxima. No entanto, são quatro derrotas seguidas na competição.

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