Mal como visitante, Fluminense tenta mostrar força em sequência em casa por recuperação após eliminação

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense segue com dificuldades como visitante e chegou a cinco partidas sem vencer longe do Rio de Janeiro após a eliminação na Libertadores, na última quinta-feira. Como mandante, porém, são três jogos sem perder e agora o Tricolor aposta na sequência em casa para se reerguer no Campeonato Brasileiro e tentar sair com uma boa vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Além dos confrontos com o Atlético-MG na segunda e na quinta-feira, às 20h e 21h30, respectivamente, o Flu também terá o Bahia pelo Brasileirão na outra segunda, dia 30, às 19h, e o Juventude no dia 2, quinta, também 19h. Os dois últimos acontecem no Maracanã, que está em novo processo de troca do gramado. Diante do Galo, o time joga primeiro em São Januário e depois no Estádio Nilton Santos.

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​A missão, porém, é bastante indigesta. O Atlético-MG é não só o líder do Brasileirão como também o melhor visitante do torneio, com seis vitórias e duas derrotas até aqui. O Fluminense aparece na 18ª posição entre os mandantes, mas fez seis jogos contra oito ou nove de todos os concorrentes acima. Foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.- Vamos enfrentar momentos de abatimento, o que é natural, porque a decepção foi grande. Mas a partir de amanhã estamos no CT focados em recuperação, trabalho, melhora, evolução, para ganharmos do Atlético-MG, que é outra pedreira. Não temos tanto tempo para lamentar - disse o atacante Fred após o desembarque da equipe no Rio de Janeiro.

Esta será também a reestreia de Marcão no comando do Fluminense. Depois da demissão de Roger Machado, o novo treinador comandou as duas atividades do elenco prévias ao confronto desta segunda-feira. Se quiser retornar à Libertadores em 2022, o Flu precisa começar a fazer contas e conquistar pontos.