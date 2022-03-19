Mais uma vez: Vasco aposta no apoio da torcida para aumentar força, tirar a vantagem e eliminar o Flamengo

Se a diferença orçamentária, técnica e até na quantidade de presentes no Maracanã, na última quarta-feira são nítidas, o apoio da torcida é inegável. A torcida do Vasco mostrou, no primeiro jogo da semifinal, a nada nova capacidade de apoiar de forma intensa e incondicional. Com o time perdendo e mesmo após o apito final, os presentes valorizaram a dedicação dos jogadores. Neste domingo, a missão será empurrar a equipe a honrar a tradição de ser "O time da virada".- Sem dúvida nenhuma, nosso maior jogador hoje (quarta) foi a torcida. Sensacional o que eles fizeram, de arrepiar. Eu estou sempre concentrado na partida, mas o que eles fizeram hoje fez a gente perceber, nossa equipe também percebeu isso. Não pararam de cantar. Nos faz acreditar que podemos - exaltou o técnico Zé Ricardo após a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca.

Neste segundo duelo com o Flamengo, o Cruz-Maltino vai precisar vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para chegar à final estadual. Um desafio grande contra um adversário poderoso, mas a torcida poderá apoiar a equipe já neste sábado, no treino aberto em São Januário.

- É um grupo que está se formando, e grandes jogos assim vão dando casca para o nosso objetivo principal do ano. Palmas para a torcida, fizeram um esforço grande para manter a equipe sempre muito ligada no jogo, e esperamos que ela repita isso no domingo para que possamos entrar no campo mais energizados. Vamos fazer de tudo para corresponder - garantiu Zé Ricardo.

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O sentimento não pode e não vai parar. De novo: não é novidade. E este domingo deverá ser mais um dia que testemunhará a força da torcida vascaína.