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Mais uma vez, Lucas Lima vence a votação popular do ‘Craque do Jogo’

É a segunda vez que o camisa 20 vence a votação popular neste Brasileirão...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 09:30
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Os telespectadores vem se manifestando contra a permanência de Lucas Lima no Palmeiras de maneira curiosa. A vitória diante do Santos, no Allianz Parque, teve personagens que movimentaram o clássico do início ao fim.
Além dos gols marcados por Gustavo Gómez, Brenos Lopes e Wiliian, Scarpa e Veiga também foram importantes no duelo. Porém, assim como aconteceu durante a partida contra o Sport, a torcida usou a votação de melhor em campo para, mais uma vez, manifestar seu descontentamento com o camisa 20.Mesmo sendo eleito por votação popular, com 33%, o meia não levou o prêmio global, já que Caio Ribeiro e Walter Casagrande escolheram Deyverson como o melhor em campo. O terceiro colocado na votação promovida durante a transmissão da Globo, também foi palmeirense – Gustavo Scarpa.
Lucas Lima vem em péssima fase no Palmeiras. Depois de amargar o banco de reservas durante quase a temporada passada e a atual completas, o meia também foi afastado por conta de um caso de indisciplina – quando foi flagrado descumprindo os protocolos sanitários do Palmeiras. O atleta foi multado e afastado pela direção.

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