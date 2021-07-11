Mais uma vez, Lucas Lima vence a votação popular do ‘Craque do Jogo’

Os telespectadores vem se manifestando contra a permanência de Lucas Lima no Palmeiras de maneira curiosa. A vitória diante do Santos, no Allianz Parque, teve personagens que movimentaram o clássico do início ao fim.

Além dos gols marcados por Gustavo Gómez, Brenos Lopes e Wiliian, Scarpa e Veiga também foram importantes no duelo. Porém, assim como aconteceu durante a partida contra o Sport, a torcida usou a votação de melhor em campo para, mais uma vez, manifestar seu descontentamento com o camisa 20.Mesmo sendo eleito por votação popular, com 33%, o meia não levou o prêmio global, já que Caio Ribeiro e Walter Casagrande escolheram Deyverson como o melhor em campo. O terceiro colocado na votação promovida durante a transmissão da Globo, também foi palmeirense – Gustavo Scarpa.