Mais uma vez desfalcado de Giuliano e Cantillo, Corinthians tem retorno de Roni e Willian relacionado; veja lista

Depois de comandar na manhã deste sábado o último treino de preparação para o jogo contra o Athletico-PR, marcado para domingo, às 16h, na Neo Química Arena, o técnico Sylvinho confirmou os relacionados para este duelo da 36ª rodada do Brasileirão. Lesionados, os meio-campistas Cantillo e Giuliano mais uma vez desfalcarão a equipe. Em compensação, o Timão terá a volta do volante Roni e contará com o meia-atacante Willian, que era visto como dúvida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Cantillo se machucou em partida pela seleção da Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e Giuliano se lesionou no jogo contra o Flamengo, no Maracanã. Ambos estão com problemas musculares na parte posterior da coxa direita, sendo que o volante colombiano não poderá mais defender o Alvinegro nesta reta final de temporada. Já o meio-campista vem exibindo boa recuperação e tem chance de voltar a atuar na continuidade do Brasileirão.

Roni, por sua vez, volta a ficar à disposição de Sylvinho depois de ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Ceará. Recuperado de uma lesão que o deixou afastado do time por um longo período, o atleta retornou à equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no clássico do último domingo, mas estava pendurado com dois cartões e acabou recebendo o terceiro no duelo.Mais uma vez sem Cantillo e Giuliano, Sylvinho poderá ter o meia-atacante Willian como possível novidade na escalação do Corinthians. Após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda que o tirou de sete partidas do Brasileirão, o atleta entrou no time no decorrer dos confrontos diante do Santos e do Ceará, sendo que neste último confronto mostrou evolução física e deu assistência para Róger Guedes marcar um gol.

Por estar retornando de lesão, Willian chegou a ser visto como uma dúvida contra o time paranaense, mas foi confirmado entre os relacionados para o jogo. Uma provável escalação do Alvinegro para o duelo deste domingo em Itaquera é a seguinte: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz, Gabriel Pereira (Willian), Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

Com 53 pontos, o Corinthians ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e tentará permanecer no G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. No confronto, a equipe alvinegra também buscará a sua oitava vitória consecutiva como mandante na competição.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o jogo deste domingo:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli.Laterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton.Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo.Meio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho, Willian e Xavier.Atacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes.