Mais uma! Palmeiras bate o Corinthians e conquista a FAM Cup

O time sub-17 do Palmeiras bateu o Corinthians por 3 a 0 e se sagrou campeão da quarta edição da FAM Cup. Na manhã deste sábado, na Academia de Futebol II o Verdão venceu o rival e ficou com o título da competição. Os gols palestrinos foram anotados por Mateus Patolino, duas vezes, e Luis Guilherme.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Comandado por Orlando Ribeiro, o elenco sub-17 terminou a competição com 100% de aproveitamento: cinco vitórias, 13 gols marcados e somente dois sofridos. O atacante Mateus Patolino, com cinco bolas na rede, foi o artilheiro da FAM Cup, e o meio-campista Thalys foi eleito o destaque do torneio.

Além do Verdão, que contou com duas equipes no torneio (sub-17 e sub-16), Santos, Corinthians, Red Bull Bragantino, Ibrachina, Ferroviária e Jacuipense- BA participaram da FAM Cup.O time sub-16 teve o comando de Hamilton Mendes, auxiliar de Orlando Ribeiro, do sub-17. Em 2020, o Palmeiras faturou a Série Prata da FAM Cup, e a Série Ouro foi conquistada pelo Red Bull Salzburg, da Áustria.

Além da celebração esportiva, a competição teve a presença de Ronaldão, campeão do mundo com a Seleção em 1994 e atual observador técnico da CBF. Ele ressaltou a importância da FAM Cup para o calendário anual da base.

- A competição foi bem interessante, pois mostrou o surgimento de uma boa safra de jogadores. Todos estão de parabéns pelo o que apresentaram, e aqui pudemos ter a perspectiva de um futuro brilhante para esses garotos no futebol de base brasileiro - declarou Ronaldão.

Este foi o segundo título da base alviverde em 2022, somado com a conquista inédita da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De 2017 para cá, são 94 títulos vencidos pelas Crias da Academia.

O Palmeiras tradicionalmente promove competições de formação. Além da FAM Cup, o clube realiza torneios com caráter solidário e integrador, como a Copa Verde, voltada para projetos sociais, escolinhas e clubes amadores nas categorias sub-10, sub-11 e sub-12.

Confira a tabela de jogos da 4ª edição da FAM Cup

> Final – Ouro (29/1 – sábado)

11h: Palmeiras sub-17 3 x 0 Corinthians – Academia 2

> Final – Prata (29/1 – sábado)

9h: Ibrachina 2 (3) x (4) 2 Ferroviária – Academia 2

> Terceiro lugar – Ouro (29/1 – sábado)

11h: Palmeiras sub-16 2 x 0 Santos – Parque São Jorge

> Terceiro lugar – Prata (29/1 – sábado)

9h: Red Bull Bragantino 4 x 1 Jacuipense – Parque São Jorge

> Semifinais – Ouro (27/1 – quinta-feira)

9h: Palmeiras sub-17 3 x 1 Palmeiras sub-16 – Academia 2

10h40: Corinthians 2 x 0 Santos – Parque São Jorge

> Semifinais – Prata (27/1 – quinta-feira)

9h: Ibrachina 1 x 0 Red Bull Bragantino – Parque São Jorge

10h40: Ferroviária 0 (5) x (4) 0 Jacuipense – Academia 2

> Etapa classificatória:

Grupo A (Academia 2): Palmeiras sub-17, Jacuipense, Ibrachina e Santos

Grupo B (Pq. São Jorge): Palmeiras sub-16, Corinthians, Red Bull Bragantino e Ferroviária

> 1ª rodada (23/1 – domingo)

9h: Palmeiras sub-17 3 x 0 Jacuipense – Academia 2

10h40: Santos 2 x 2 Ibrachina – Academia 2

14h: Palmeiras sub-16 2 x 1 Red Bull Bragantino – Parque São Jorge

15h40: Corinthians 2 x 0 Ferroviária – Parque São Jorge

> 2ª rodada (24/1 – segunda-feira)

9h: Jacuipense 0 x 4 Santos – Academia 2

10h40: Palmeiras sub-17 1 x 0 Ibrachina – Academia 2

14h: Corinthians 3 x 1 Palmeiras sub-16 – Parque São Jorge

15h40: Ferroviária 2 x 2 Red Bull Bragantino – Parque São Jorge

> 3ª rodada (26/1 – quarta-feira)

9h: Ibrachina 1 x 0 Jacuipense – Academia 2

10h40: Palmeiras sub-17 3 x 1 Santos – Academia 2

9h: Palmeiras sub-16 2 x 2 Ferroviária – Parque São Jorge

10h40: Red Bull Bragantino 1 x 2 Corinthians – Parque São Jorge