Mais uma goleada! Vasco vence o Serra Macaense pela 2ª rodada da Taça Guanabara de futebol feminino

A equipe de futebol feminino do Vasco voltou a vencer na Taça Guanabara da categoria, no Nivaldo Pereira. As Meninas da Colina golearam o Serra Macaense por 8 a 0 e seguem na liderança da competição estadual. Os gols da partida foram marcadas pelas atletas: Anny (2), Dani Barão, Estefani Nove-Nove, Carol, Bia Cardoso, Julianinha, e Dayse (contra).O Vasco volta a campo no dia 13, quarta-feira, para enfrentar o Boavista, às 15h, no CT Artsul. O Serra Macaense, por sua vez, encara o Botafogo, no mesmo dia e horário, no Estádio Caio Martins, em Niterói.
Logo aos 4 minutos, as meninas abriram o placar após bate-rebate na área. A capitã Índia tentou o cruzamento e acertou o travessão e no rebote Estefani Nove-Nove estufou a rede adversária. Ainda na primeira etapa, Dani Barão acertou um belo chute de fora da área, no ângulo da goleira Maria.
Na etapa final, a equipe Cruz-Maltina deslanchou e construiu a goleada. Após boa jogada pela esquerda, Anny marcou o terceiro. Na sequência, a goleira Maria falhou e Dayse colocou contra o próprio patrimônio. Com quatro gols de vantagem, as meninas do Vasco deram sequência e foram em busca de ampliar o saldo.
O quinto e o sexto gol foram marcados por Anny e Bia Cardoso, ambas de pênalti. No fim, Carol e Julianinha completaram a goleada. Mais uma do Vasco na Taça Guanabara, já que fez 15 a 0 na Cabofriense na estreia.