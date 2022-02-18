Mais um! Vasco anuncia a contratação do zagueiro Quintero

Mais um jogador anunciado pelo Vasco nesta sexta-feira. Na verdade, outro oficializado. Assim como Luiz Henrique, Quintero já treinava no CT Moacyr Barbosa e também chega por empréstimo junto ao Fortaleza até o fim do ano. O zagueiro colombiano, de 26 anos, vai disputar vaga com Ulisses, Cangá e Anderson Conceição - Miranda renovou contrato, mas segue suspenso de atividades nas dependências do clube. Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino sobre Quintero:"Líder do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama segue qualificando seu elenco para a temporada de 2022. Nesta sexta-feira (18/02), o Cruzmaltino finalizou a contratação do zagueiro Juan Quintero. O defensor colombiano vinha defendendo as cores do Fortaleza e chega ao Cruzmaltino com contrato de empréstimo até o final do ano.