Mais um! Vasco anuncia a contratação do zagueiro Quintero

Mais um jogador anunciado pelo Vasco nesta sexta-feira. Na verdade, outro oficializado. Assim como Luiz Henrique, Quintero já treinava no CT Moacyr Barbosa e também chega por empréstimo junto ao Fortaleza até o fim do ano. O zagueiro colombiano, de 26 anos, vai disputar vaga com Ulisses, Cangá e Anderson Conceição - Miranda renovou contrato, mas segue suspenso de atividades nas dependências do clube. Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino sobre Quintero:"Líder do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama segue qualificando seu elenco para a temporada de 2022. Nesta sexta-feira (18/02), o Cruzmaltino finalizou a contratação do zagueiro Juan Quintero. O defensor colombiano vinha defendendo as cores do Fortaleza e chega ao Cruzmaltino com contrato de empréstimo até o final do ano.
Juan Quintero é natural da cidade de Cali, na Colômbia, e foi revelado Deportivo Cali. Teve breve passagem pelo Sporting Gijón, da Espanha, até chegar ao Fortaleza, em 2019. No Leão do Pici, se tornou referência defensiva, tanto que disputou quase 100 jogos e marcou três gols em dois anos.
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Pelo Fortaleza, foi bicampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste, além de ter disputado a Sul-Americana 2020. O novo reforço vascaíno disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Juventude.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Juan Sebastián Quintero FletcherApelido: QuinteroData de nascimento: 23/03/1995 (26 anos)Local de nascimento: Cali (COL)Altura: 1,83mPosição: ZagueiroClubes: Deportivo Cali (COL), Sporting Gijón (ESP), Fortaleza, Juventude e Vasco da Gama"