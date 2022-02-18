Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mais um! Vasco anuncia a contratação do zagueiro Quintero

Colombiano de 26 anos é mais um jogador emprestado pelo Fortaleza até o fim da temporada. Ele chega para encorpar elenco que tinha três profissionais e dois juniores...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 20:39
Mais um jogador anunciado pelo Vasco nesta sexta-feira. Na verdade, outro oficializado. Assim como Luiz Henrique, Quintero já treinava no CT Moacyr Barbosa e também chega por empréstimo junto ao Fortaleza até o fim do ano. O zagueiro colombiano, de 26 anos, vai disputar vaga com Ulisses, Cangá e Anderson Conceição - Miranda renovou contrato, mas segue suspenso de atividades nas dependências do clube. Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino sobre Quintero:"Líder do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama segue qualificando seu elenco para a temporada de 2022. Nesta sexta-feira (18/02), o Cruzmaltino finalizou a contratação do zagueiro Juan Quintero. O defensor colombiano vinha defendendo as cores do Fortaleza e chega ao Cruzmaltino com contrato de empréstimo até o final do ano.
Juan Quintero é natural da cidade de Cali, na Colômbia, e foi revelado Deportivo Cali. Teve breve passagem pelo Sporting Gijón, da Espanha, até chegar ao Fortaleza, em 2019. No Leão do Pici, se tornou referência defensiva, tanto que disputou quase 100 jogos e marcou três gols em dois anos.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Pelo Fortaleza, foi bicampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste, além de ter disputado a Sul-Americana 2020. O novo reforço vascaíno disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Juventude.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Juan Sebastián Quintero FletcherApelido: QuinteroData de nascimento: 23/03/1995 (26 anos)Local de nascimento: Cali (COL)Altura: 1,83mPosição: ZagueiroClubes: Deportivo Cali (COL), Sporting Gijón (ESP), Fortaleza, Juventude e Vasco da Gama"
Crédito: NovoreforçodoVasco,JuanQuinteroécolombianoetem26anos(Divulgação/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados